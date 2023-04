Como assistir online Boca Juniors x Deportivo Pereira na Libertadores - 18/04

Saiba como assistir ao vivo o jogo do Boca Juniors. Foto: Reprodução jarmoluk by Pixabay

Boca Juniors e Deportivo Pereira se enfrentam nesta terça-feira, 18/04, pela segunda rodada do grupo F na Copa Libertadores da América. La Bombonera, em Buenos Aires, será o palco do confronto às 21h (Horário de Brasília) entre equipes que tem um ponto cada na classificação.

Também estão no grupo F os elencos de Colo-Colo e Monagas.

Assistir jogo do Boca Juniors hoje online

O jogo do Boca Juniors e Deportivo Pereira hoje será transmitido no Paramount+ ao vivo nesta terça-feira. O serviço de streaming está disponível para quem é assinante.

Por R$ 19,90 por mês, o torcedor pode assistir aos jogos da Libertadores no Paramount+, além de ter acesso à filmes, séries, documentários e desenhos exclusivos que só a plataforma oferece. Dá para ver no conforto do seu sofá através da smartv, ou no computador, tablet ou celular.

Se você já é membro da plataforma só precisa entrar com o seu login. Caso contrário, entre no site e faça o cadastro. Quem tem a TV paga em casa pode acessar com o próprio login da empresa, mas também precisará se tornar assinante se quiser assistir o conteúdo.

Classificação do grupo F na Libertadores

Após a realização da primeira rodada na Libertadores, todas as quatro equipes do grupo F somam um ponto: Colo-Colo, Deportivo Pereira, Boca Juniors e Monagas.

Os dois jogos da primeira rodada entre os quatro integrantes terminaram empatados. Disputado em pontos corridos, significa que cada time somou apenas um ponto cada. A segunda rodada nesta terça, quarta e quinta-feira vai servir para determinar o novo líder do grupo.

GRUPO F

1 Colo-Colo - 1 ponto

2 Deportivo Pereira - 1 ponto

3 Boca Juniors - 1 ponto

4 Monagas - 1 ponto

