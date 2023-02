Horário do jogo do Fortaleza hoje: guia da segunda fase da Libertadores 2023

O Fortaleza estreia na segunda fase na Copa Libertadores nesta quinta-feira, 23 de fevereiro, contra o Deportivo Maldonado na fase preliminar. O jogo do Fortaleza hoje vai ser às 21h (Horário de Brasília) no Estadio Domingo Burgueño Miguel, no Uruguai.

Este é o jogo de ida na segunda fase da etapa preliminar. O confronto de volta está marcado para quinta-feira, 2 de março, na Arena Castelão, no Ceará.

Onde assistir o jogo do Fortaleza hoje x Deportivo Maldonado?

O hStar Plus transmite o jogo do Fortaleza hoje na Libertadores às 21h.

Sem transmissão em canais de TV, o serviço de streaming é o único que exibe o duelo da fase preliminar entre Deportivo Maldonado e Fortaleza nesta quinta-feira ao vivo. É preciso ser assinante da plataforma para assistir.

Quem já é assinante pode sintonizar com email e senha no site, através do navegador, ou pelo aplicativo no celular, tablet, smartv ou videogames.

Mas para se tornar assinante, o produto está disponível com pacotes entre R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

Como funciona a fase preliminar da Libertadores 2023?

A fase preliminar da Copa Libertadores da América é a etapa realiza antes da fase de grupos.

A Pré-Libertadores, como também é chamada a fase preliminar, é dividida em três etapas: a primeira, segunda e a terceira, onde as equipes brigam pelas quatro últimas vagas até a fase de grupos.

Seis times entram na primeira fase, sem brasileiros. Depois, os dois times do Brasil integram a segunda fase juntamente com os três vencedores da primeira fase e os outros 13.

Os ganhadores vão pra a terceira e última fase, onde somente os quatro ganhadores se classificam para a fase de grupos.

Todos os jogos são disputados em ida e volta, da primeira até a terceira fase.

