Jogo do Flamengo vai passar na TV aberta? Como assistir Libertadores - 19/04

O Flamengo recebe o Ñublense no Maracanã, no Rio de Janeiro, para a segunda rodada do grupo A na Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, 19 de abril. A bola vai rolar no jogo do Flamengo às 21h30, horário de Brasília. Onde vai passar e todos os detalhes você confere no texto.

O Rubro-Negro perdeu para o Aucas na primeira rodada, enquanto o Ñublense foi superado pelo Racing.

Quem vai transmitir o jogo do Flamengo hoje na Libertadores

O jogo do Flamengo na Libertadores vai ser transmitido na Globo pela TV aberta às 21h30. Nesta quarta-feira, o duelo é válido pela segunda rodada da fase de grupos contra o Ñublense. A ESPN também vai exibir a partida na TV paga.

Na TV aberta, a Rede Globo transmite a partida para os estados de RJ, MG, AP, RO, RR, AC, AM, PA, MA, PI, CE, RN, PB, AL, SE, BA, MT, TO, GO, ES, RS e SC com narração de Luis Roberto e comentários de Junior e Diego Ribas, ex-jogador do Flamengo. É só ligar o canal e curtir.

Outra opção é sintonizar na ESPN, pela TV paga. A emissora está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Como assistir o Flamengo online hoje?

O torcedor que prefere assistir pela internet pode assistir no GloboPlay e no Star Plus. Ambas as plataformas estão disponíveis para assinantes, mas existe também a opção de assistir de graça.

O GloboPlay disponibiliza a programação da Rede Globo em sua plataforma também para quem não é membro. Basta acessar o site (globoplay.globo.com), se cadastrar na Conta Globo e assistir a transmissão. No entanto, o sistema funciona de acordo com a localização do usuário.

Também dá para ver através do GE, site de notícias da Globo. Mas novamente, o serviço funciona de acordo com a localização do internauta.

O Star Plus está disponível também como opção. Quem é assinante pode assistir no celular, tablet, smartv ou no computador ao vivo. O valor da mensalidade é de R$ 32,90.

Qual é o grupo do Flamengo na Libertadores?

O Flamengo está no grupo A na Copa Libertadores da América ao lado do Racing, Ñublense e Aucas. São seis rodadas em pontos corridos onde os times se enfrentam por duas vezes: uma como mandante a outra fora de casa.

Os melhores colocados em cada chave avançam para as oitavas de final. O terceiro colocado vai disputar a segunda fase da Sul-Americana.

Após a primeira rodada, confira a classificação do grupo A.

GRUPO A / jogo do Flamengo hoje

1 Racing - 3 pontos

2 Aucas - 3 pontos

3 Flamengo - 0 pontos

4 Ñublense - 0 pontos

Quem o Milan enfrenta na semifinal da Champions 2023

Sampaoli comanda o time nesta quarta

Com a sequência de derrotas de Vítor Pereira, o Flamengo demitiu o treinador e trouxe Jorge Sampaoli para assumir o comando do elenco carioca. O argentino já treinou o Santos e o Atlético Mineiro.

Sampaoli não ganhou títulos no Brasil, mas teve bons resultados em todas as equipes que dirigiu. Sua carreira no futebol começou no Argentinos e Club Juan Aurich, passando pelo Sport Boys, Coronel Bolognesi, Sporting Cristal, CD O'Higgin, Emelec e Universidad de Chile. Em 2012, Sampaoli foi contratado para a Seleção Chilena, onde ganhou a Copa América em 2015.

Também passou pelo Sevilla, depois a Argentina, e em 2018 chegou ao Santos. Durou um ano, até assumir o Atlético MG em 2020. Para fechar o currículo, passou pelo Olympique de Marseille e retornou ao Sevilla, até ser despedido este ano.

Saiba também: Neymar fez vasectomia? Boato volta a circular