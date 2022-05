Libertadores: assistir Estudiantes x Nacional ao vivo hoje e horário

Equipe argentina busca manter a liderança no grupo C da Libertadores com a vitória nesta terça-feira

Buscando se manter na liderança do grupo C na Libertadores, o Estudiantes enfrenta o Nacional do Uruguai nesta terça-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos. O palco do confronto vai ser o Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, com transmissão. Saiba onde assistir Estudiantes x Nacional ao vivo.

Onde assistir Estudiantes x Nacional ao vivo hoje?

Onde assistir o jogo do Estudiantes e Nacional hoje ao vivo vai ser na Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília. O Estádio Jorge Luis Hirschi vai receber a quarta rodada da Libertadores.

Com exclusividade, o canal da Conmebol transmite os jogos da competição somente para as operadoras Sky, Claro e DirecTV GO, disponíveis para todos os estados do Brasil por assinatura.

Se você é assinante pode acompanhar através dos canais ou online, nos aplicativos Now, Sky Play ou DirecTV GO. Se quer tornar-se membro, pode acessar a central da sua operadora e assinar por valores extras.

Data: 03/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília).

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina

Onde assistir: Conmebol TV

Como estão as equipes de Estudiantes e Nacional do Uruguai na Libertadores?

Depois de vencer o Aldosivi no fim de semana pelo Campeonato Argentino, o Estudiantes volta as suas atenções para a Copa Libertadores nesta terça-feira. Em primeiro lugar no grupo C com 7 pontos, os argentinos buscam a vitória para aumentar a vantagem e assim consolidar-se na posição para garantir a classificação antecipada. São 2 vitórias e 1 empate até aqui.

Do outro lado, o Nacional do Uruguai aparece na terceira posição com 4 pontos, ou seja, venceu apenas uma partida, empatou e perdeu também uma cada nesta edição da Libertadores. Se quiser chegar até as oitavas de final, os visitantes tem que ganhar o jogo desta terça e garantir que o Bragantino não pontue na rodada. Na última rodada, o elenco uruguaio perdeu para o Vélez.

+ Critérios de desempate na Libertadores de 2022 e fim do ‘gol fora’

Provável escalação de Estudiantes x Nacional

Escalação de Estudiantes hoje: Andújar; Godoy, Rogel, Noguera, Más; Manuel Castro, Zuqui, Rodríguez, Pellegrini; Gustavo del Prete e Mauro Boselli. Técnico: Ricardo Zielinski

Escalação de Nacional hoje: Rochet; Cándido, Marichal, Léo Coelho, Rodriguez; Benitez, Carballo, Monzeglio, Castro; Ocampo e Gigliotti. Técnico: Pablo Repetto.

Últimos jogos de Estudiantes x Nacional

Nacional 0 x0 Estudiantes (Libertadores)

Estudiantes 3 x 1 Nacional (Libertadores)

Nacional 0 x 0 Estudiantes (Libertadores)

Veja como foi a última partida entre os times na Libertadores deste ano.