Libertadores Feminina: transmissão jogo do Corinthians hoje – 13/10

Na rodada de abertura pelo grupo A da Libertadores Feminina, Corinthians e Deportivo Cali se enfrentam nesta quinta-feira, 13 de outubro, a partir das 17h (Horário de Brasília). O jogo será no Estádio Chillogallo, por isso saiba onde assistir transmissão jogo do Corinthians hoje.

Onde assistir transmissão jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians Feminino hoje vai passar no SporTV, Pluto TV e Facebook a partir das 17h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

O canal do SporTV transmite a partida da Libertadores nesta quinta-feira para todo o território nacional, disponível apenas em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Oi e Vivo.

Para quem gosta de assistir online, as opções são o Pluto TV, serviço de streaming gratuito americano, e o Facebook Watch da Libertadores. Ambos os serviços estão disponíveis de graça para o torcedor.

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Chillogallo

Onde assistir: SporTV, Pluto TV e Facebook

+ Jogo de vôlei Brasil e Itália hoje ao vivo: horário e onde vai passar

Como vem o Corinthians na Libertadores Feminina?

O elenco feminino do Timão vem de vitória em cima do São José no último dia 28 de setembro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, o elenco aparece na sexta posição da tabela com 12 pontos, ou seja, mostra bom desempenho enquanto briga por um espaço na parte de cima.

Já no Brasileirão, o elenco alvinegro conquistou o título da temporada após vencer o Internacional na final. Agora, o grupo comandado por Arthur Elias chega para disputar a Libertadores Feminina também como grande favorita ao título.

O time está no grupo A, ao lado de Deportivo Cali, Always Ready e Olimpia. Coincidentemente, o elenco masculino também enfrentou o Deportivo Cali e Always Ready no torneio deste ano. Porém, acabaram eliminados nas quartas de final para o Flamengo.

Segundo o portal Meu Timão, está deve ser a provável escalação do Corinthians hoje: Lelê; Diany, Andressa, Erika, Yasmim; Grazi, Luana, Vic Albuquerque; Gabi Portilho, Juliette e Jheniffer.

+

Grupos da Libertadores Feminina

Dezesseis equipes disputam a edição da Libertadores Feminina. Entre os brasileiros estão Corinthians, Ferroviária e o Palmeiras.

São três rodadas na primeira fase entre pontos corridos, onde os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final. Assim, seguindo o chaveamento definido pela Conmebol, as equipes se enfrentam até alcançarem a semifinal e, por fim, a decisão ao troféu.

Confira todos os grupos da Libertadores Feminina em 2022.

GRUPO A

1 Always Ready

2 Corinthians

3 Deportivo Cali

4 Olimpia

GRUPO B

1 Boca Juniors

2 Defensor Sporting

3 Ferroviária

4 Club Nañas

GRUPO C

1 Independinete del Valle

2 Sportivo Limpeño

3 Palmeiras

4 Universidad del Chile

GRUPO D

1 Alianza Lima

2 América de Cali

3 Deportivo Lara

4 Santiago Morning

+ Corinthians e Flamengo empatam na 1ª final da Copa do Brasil; quando será a volta