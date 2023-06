Onde assistir jogo do Palmeiras online hoje na Libertadores – 07/06

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (07) para receber Barcelona de Guayaquil. O duelo é válido pela quinta rodada do grupo C na Libertadores e começa às 21h30, no Allianz Parque, na capital paulista. O jogo do Palmeiras hoje tem transmissão na televisão e também na internet.

Basta o empate para o alviverde se classificar para as oitavas de final da competição.

Globo vai transmitir jogo do Palmeiras hoje?

Após o capítulo inédito da novela “Terra e Paixão“, a Globo transmite na TV aberta o jogo do Palmeiras pela Libertadores às 21h30, horário de Brasília. A ESPN também exibe o confronto hoje ao vivo.

A Globo realiza a cobertura completa com narração de Everaldo Marques e comentários de Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro para os estados de SP, PR, MG (exceto Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, Araxá e Ituiutaba), MT, MS, AL, CE, PA e DF.

Na ESPN, na TV paga, a transmissão é válida para todo o território brasileiro com o narrador Rogério Vaughan e os comentários de Zinho, Gian Oddi e Leonardo Gaciba.

Como assistir Palmeiras online?

O torcedor pode assistir o jogo do Palmeiras no GloboPlay e Star Plus nesta quarta-feira ao vivo. Ambos os serviços retransmitem as imagens dos canais Globo e ESPN respectivamente.

Mas como funcionam os serviços?

Como assistir no GloboPlay

Para ver ao jogo do Palmeiras na internet não precisa ser assinante. Quem mora nos estados de SP, PR, MG (exceto Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, Araxá e Ituiutaba), MT, MS, AL, CE, PA e DF pode ver de graça o sinal da retransmissão da Globo no GloboPlay, já que trata-se de uma emissora aberta.

Acompanhe o passo a passo e saiba como ter acesso.

1) Acesse o site www.globoplay.globo.com ou acesse o aplicativo no celular, tablet, smartv ou videogame. O sistema é o mesmo em qualquer acesso. Clique no menu localizado à esquerda e em “Entrar”.

2) Se já tem a Conta Globo, basta digitar o email e a senha, ou entrar no site com o Facebook, Google ou a conta da Apple. Caso contrário, clique em “Cadastre-se”. Assim que finalizar o cadastro clique em “entrar”.

3) Assim que finalizar o cadastro, clique no menu novamente e depois em “Agora na TV”. Aí, clique no ícone da Globo e assista ao vivo a programação.

Como assistir no Star Plus

Quem é cliente do Star Plus pode ver o jogo ao vivo. É possível acompanhar no computador ou aplicativo para celular, tablet e smartv.

1) O primeiro passo é acessar o site ou o aplicativo na sua plataforma preferida. Se você ainda não é assinante clique em “assine agora”. Preenche com todos os dados como email, senha e nome completo, além do pagamento.

2) Mas se você já é assinante, é só clicar em “entrar”, digitar o email e a senha de usuário e, aí, no mosaico principal, procurar pelo jogo do Palmeiras ao vivo.

Saiba quem o Palmeiras vai enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil

Palmeiras pode se classificar hoje para as oitavas de final

Com nove pontos, o Palmeiras só precisa do empate para garantir a vaga nas oitavas de final da Libertadores. Em segundo lugar no grupo C, o alviverde contabiliza três vitórias e um empate.

Se vencer e descontar a diferença no saldo de gols com o Bolívar, torna-se o novo líder do grupo. Na contramão, o Bolívar também garante a vaga se vencer ou empatar com o Cerro nesta rodada.

Tanto Barcelona como Cerro acumulam apenas três pontos cada, com chances nulas de classificação para as oitavas de final da Libertadores.

Escalações de Palmeiras x Barcelona de Guayaquil

O duelo desta quarta-feira é extremamente importante para os dois elencos. Tanto Palmeiras como Barcelona utilizarão os titulares – com exceção dos reservas – para o jogo da quinta rodada da Libertadores.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Piquerez, Luan; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Dudu, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Barcelona de Guayaquil: Mendoza; Quiñónez, Velasco, Sosa, Portocarrero; Piñatares, Leonai, Quintero; Corozo, Ortiz e Francisco Fydriszewski. Técnico: Fabián Bustos

Quinta rodada da Libertadores

A penúltima rodada da fase de grupos na Libertadores, quinta rodada, traz 16 jogos na semana entre a terça, quarta e quinta-feira em horários alternados.

Terça-feira, 06/06:

Monagas x Deportivo Pereira

Athletico PR x Libertad

Boca Juniors x Colo-Colo

Melgar x Patronato

Alianza Lima x Atlético MG

Bolívar x Cerro Porteño

Quarta-feira, 07/06:

Nacional x Internacional – 19h

Independiente del Valle x Corinthians – 19h

Argentinos Juniors x Liverpool – 19h

Aucas x Ñublense – 21h

Palmeiras x Barcelona – 21h30

River Plate x Fluminense – 21h30

The Strongest x Sporting Cristal – 23h

Quinta-feira, 08/06:

Metropolitanos x Independiente Medellín – 19h

Flamengo x Racing – 21h

Olimpia x Atlético Nacional – 21h

Leia também: Quantas Libertadores o Palmeiras tem na história?