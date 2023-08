Onde assistir o jogo do Galo hoje na Libertadores - 09/08/2023

Tem jogo do Galo hoje no Allianz Parque, em São Paulo, pelas oitavas de final da Libertadores. O clube mineiro enfrenta o Palmeiras na partida de volta, às 21h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo na televisão aberta para todo o país.

A Libertadores é dividida em duas fases: a classificatória e eliminatória. Trinta e dois clubes são divididos em oito grupos de quatro na primeira fase onde disputam seis rodadas em dois turnos, em jogos de ida e volta. Os dois melhores de cada grupo vão para a fase eliminatória enquanto os terceiros disputam os playoffs da Sul-Americana.

A partir daí, os times disputam as oitavas de final, quartas, semifinal e a final.

Onde vai passar o jogo do Galo hoje ao vivo?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Galo na Libertadores hoje com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Junior para todo o país às 21h30, horário de Brasília. O duelo também estará disponível para os assinantes do Paramount Plus com Nivaldo Prieto e PVC ao vivo.

O Atlético Mineiro chega para disputar a segunda partida das oitavas com vitória por 2-0 diante do São Paulo, pelo Brasileirão, no fim de semana. Na Libertadores, o clube mineiro ficou em segundo lugar com 10 pontos entre seis partidas. O treinador Felipão vai usar hoje os jogadores Everson; Saravia, Igor Rabello, Guilherme Arana, Jemerson; Zaracho, Otávio, Battaglia; Pavón, Paulinho e Hulk.

O Palmeiras perdeu para o Fluminense no fim de semana por 2-1, fora de casa, com time misto. Com a vantagem do primeiro jogo contra o Galo na Libertadores, o treinador Abel Ferreira vem para o jogo com força total com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murillo, Piquerez; Richard Rios, Zé Rafael, Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Fernando Rapallini (ARG)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Onde assistir: Globo, Globoplay e Paramount+

Saiba quantas Libertadores o Palmeiras tem na história

Do que Palmeiras e Atlético precisam para se classificar?

Com gol de Raphael Veiga aos 29 do primeiro tempo, o Palmeiras venceu por 1-0 a primeira partida válida pelas oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Mineiro. O alviverde tem a vantagem do seu lado nesta quarta-feira, a um passo da classificação.

Na semifinal da Libertadores em 2021, o Palmeiras empatou com o Galo em 1 x 1 e, pela vantagem do gol fora de casa, disputou a final da temporada.

O que o Palmeiras precisa para se classificar:

Como ganhou o primeiro jogo das oitavas de final o Palmeiras só precisa do empate ou a vitória em qualquer resultado nesta quarta-feira para avançar.

O que o Atlético MG precisa para se classificar:

A situação é complicada para o Atlético, mas não impossível. O time mineiro tem que ganhar por 1 x 0 para mandar para os pênaltis ou fazer dois gols ou mais para seguir rumo às quartas de final de maneira direta.

Quem vai ser o adversário das quartas de final?

O vencedor de Palmeiras e Atlético Mineiro vai enfrentar nas quartas de final da Libertadores o Independiente del Valle, atual campeão da Sul-Americana, ou o Deportivo Pereira, da Colômbia.

O sorteio da Conmebol em julho definiu os confrontos das oitavas de final e também o chaveamento, evitando a necessidade de um novo sorteio. Não há regras nas eliminatórias, times do mesmo país podem se enfrentar assim como aqueles que estavam no mesmo grupo durante a primeira etapa.

Durante o caminho até a final Palmeiras ou Atlético não vão enfrentar nenhum time brasileiro, apenas na decisão podendo ser o Internacional, Athletico Paranaense, Flamengo ou Fluminense.

Leia também:

Faltam quantas rodadas para acabar o Brasileirão 2023?