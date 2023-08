Onde assistir o jogo do Palmeiras online na Libertadores hoje - 23/08

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira, 23 de agosto, para enfrentar o Deportivo Pereira na primeira partida das quartas de final da Libertadores, no Estádio Hernán Ramírez Villegas, na Colômbia. A transmissão do jogo do Palmeiras começa às 21h30, horário de Brasília, para todo o país.

Este é apenas o primeiro jogo das quartas de final portanto ninguém é eliminado se perder.

Como assistir o jogo do Palmeiras no Globoplay de graça?

A Globo transmite para todo o país o jogo do Palmeiras na Libertadores às 21h30, horário de Brasília, com narração de Luis Roberto e comentários de Ana Thais Matos e Ricardinho. Como é uma emissora aberta, também dá para acompanhar ao vivo a partida de futebol no Globoplay de graça.

Não precisa ser assinante Globoplay para ver a programação da Globo na plataforma de streaming.

Como assistir no computador:

Digite o site www.globoplay.globo.com em seu navegador. Assim que o mosaico principal carregar escolha a opção 'Agora na TV', no menu superior', toque em 'Assista agora' e digite o login na Conta Globo. Caso não tenha, vá em 'Cadastre-se' e preenche de forma gratuita.

Assim que completar o cadastro na Conta Globo, dê 'ok' e retorne ao mosaico com todos os canais, escolha a Globo e assista a programação ao vivo. Lembre-se que o sistema funciona de acordo com a sua localização.

Como assistir no aplicativo do celular:

Baixe o aplicativo do Globoplay em seu aparelho de forma gratuita através da loja de aplicativos. Abra a plataforma e clique em 'Entrar', digite o email e senha caso já tenha o cadastro na Conta Globo, caso contrário escolha 'Cadastre-se' e preencha os dados.

Escolha a opção 'Agora', no menu inferior, escolha o canal da Globo na programação e assista ao vivo, de acordo com a sua localização. Não precisa ser assinante para acompanhar a emissora da TV aberta na plataforma.

Como assistir o Palmeiras no Star Plus?

O jogo do Palmeiras e Deportivo Pereira nesta quarta-feira também será transmitido na ESPN e Star Plus, em todo o território nacional, com narração de Rogerio Vaughan e comentários de Osvaldo Pascoal, Fernando Prass e Carlos Eugênia Simon.

Diferente do Globoplay, o Star Plus só está disponível para quem é assinante por R$ 40,90 por mês.

Como assistir no computador:

Acesse www.starplus.com, toque em 'Entrar', no canto direito da tela, e digite o email e a senha de usuário. Quando o mosaico carregar e aparecer na sua tela, clique na propaganda do jogo do Palmeiras. Caso não apareça, seleciona a guia 'ESPN', no menu superior.

Toque na opção 'Esportes', com o desenho de uma bola de futebol, escolha 'Libertadores' e, em seguida, o ícone da partida ao vivo entre Deportivo Pereira e Palmeiras.

Como assistir no aplicativo do celular:

Baixe o aplicativo Star Plus em seu aparelho de forma gratuita. Abra a plataforma, clique em 'Entrar' e digite o seu login e a senha. Entre no horário marcado e veja a propaganda do jogo no mosaico principal, mas caso não encontra vá na guia 'ESPN', em sequência clique na opção 'Esportes', representada por uma bola de futebol.

Daí, escolha a opção 'Libertadores' e encontre o jogo que quer assistir.

Quando é a partida de volta entre Palmeiras e Deportivo Pereira?

O Allianz Parque, em São Paulo, receberá o confronto de volta nas quartas de final da Libertadores entre Palmeiras e Deportivo Pereira na próxima quarta-feira, 30 de agosto, às 21h30, horário de Brasília. O vencedor avança para a semifinal onde vai enfrentar o Boca Juniors ou o Racing, a depender do resultado dos confrontos.

O Palmeiras enfrenta a grande surpresa do campeonato. Isso porque o Deportivo terminou em segundo lugar na fase de grupos com oito pontos, somados em duas vitórias, dois empates e duas derrotas, atrás do Boca Juniors e acima do Colo-Colo e o Monagas na classificação.

Em sua estreia na Libertadores, o Deportivo Pereira, campeão colombiano na última temporada, derrotou o Independiente del Valle, atual vencedor da Copa Sul-Americana.

