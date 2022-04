Onde assistir Olimpia x Cerro Porteño ao vivo e horário na Libertadores

Olimpia e Cerro Porteño se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), pela abertura da fase de grupos na Libertadores de 2022, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Confira todas as informações e onde assistir Olimpia x Cerro Porteño.

Estão no grupo G as equipes de Olimpia, Cerro Porteño, Peñarol e Colón.

Onde assistir Olimpia x Cerro Porteño

A partida entre Olimpia e Cerro Porteño hoje vai passar ao vivo no canal CONMEBOL TV, às 19h15 (Horário de Brasília).

O canal da Conmebol é quem vai transmitir o jogo de hoje. Basta sintonizar 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV, ou pelo Sky Play no aplicativo de graça, sem valor extra.

A plataforma só está disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Claro e DirecTV GO, pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Também é possível assistir através do Sky Play e NOW.

Informações de onde assistir Olimpia x Cerro Porteño hoje

Data: 5 de abril de 2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco – Paraguai

Qual a transmissão do jogo Olimpia x Cerro Porteño hoje: CONMEBOL TV

Provável escalação de Olimpia e Cerro Porteño hoje

Escalação do Olimpia: Aguilar, Otálvaro, Zárate Cardozo, Sosa, Torres, Villaverde, Paredes, Ortiz, Brizuela, Paiva e Camacho

Escalação do Cerro Porteño: Jean, Espínola, Patiño, Duarte Pereira, Conge, Benítez, Cardozo Lucena, Carrascal, Galeano, Díaz e Oviedo

O Olimpia passou pela primeira, segunda e terceira fase da Pré-Libertadores para disputar a fase de grupos na principal competição de futebol sul-americano na temporada. O time uruguaio superou o Fluminense e, por isso, entra em campo nesta terça com todo o gás necessário para lutar pelos três primeiros pontos.

Do outro lado, o Cerro Porteño garantiu-se de maneira direta, mas também promete lutar com todas as armas do seu elenco para classificar-se até a próxima fase da Libertadores. No Campeonato Paraguaio, aparece em segundo lugar na tabela com 21 pontos, ou seja, acumula bom desempenho nos gramados com sete vitórias e uma derrota.

Olimpia x Cerro Porteño último jogo

Disputando o Campeonato Paraguaio, as equipes se enfrentam todos os anos. No último encontro, o Olimpia venceu o Cerro por 2 a 0, com gols de Alejandro Silva e González.

13/03/2022 – Cerro Porteño 0 x 2 Olimpia – Campeonato Paraguaio

12/12/2021 – Olimpia 3 x 1 Cerro Porteño – Campeonato Paraguaio

31/10/2021 – Cerro Porteño 1 x 0 Olimpia – Campeonato Paraguaio

Confira a seguir no vídeo como foi o último jogo entre os times

