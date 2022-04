Onde assistir Peñarol x Olimpia ao vivo e horário da Libertadores (12/04)

Peñarol e Olimpia entram em campo nesta terça-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), para disputar a segunda rodada da Libertadores, no Estadio Campeón del Siglo, em Montevidéu. Saiba onde assistir Peñarol x Olimpia ao vivo.

Estão no grupo G as equipes de Cerro Porteño, Colón, Peñarol e Olimpia.

Onde assistir Peñarol x Olimpia

A partida entre Peñarol e Olimpia hoje vai ser transmitida ao vivo na Conmebol TV, a partir das 21h30, no horário de Brasília.

O canal da Conmebol TV é quem vai transmitir o jogo de hoje.

A plataforma só está disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Claro e DirecTV GO, pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Também é possível assistir através do Sky Play e NOW.

Para assistir, basta sintonizar 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV, ou pelo Sky Play no aplicativo de graça, sem valor extra.

Informações de onde assistir Peñarol x Olimpia hoje

Data: 12/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estadio Campeón del Siglo, em Montevidéu

Onde assistir: Conmebol TV

Escalação do Peñarol e Olimpia hoje

Escalação do Peñarol: Dawson, Arias, Busquets, Elizalde, Ramos, Musto, Laquintana, Gargano, Ceppelini, Carrizo e Agustín Martínez

Escalação do Olimpia: Olveira, Salazar, Zárate Cardozo, Alcáraz, Torres, Silva, Paredes, Quintana, Cardozo, González e Recalde

O Peñarol perdeu na estreia da Copa Libertadores, na última terça-feira. Agora, contando com a força da torcida em casa pela segunda rodada, o grupo tem a oportunidade de garantir os três pontos e subir na classificação, já que aparece em último sem pontos marcados.

Do outro lado, o Olimpia ficou no empate sem gols diante do Cerro Porteño e, por isso, vem em terceiro lugar com 1 ponto marcado na Libertadores. Mesmo fora de sua casa, o grupo terá a oportunidade de ampliar a vantagem que possui na competição para chegar longe até as próximas fases.

Últimos jogos do Peñarol x Olimpia

As equipes de Peñarol e Olimpia se enfrentaram pela última vez em 1999, pela Copa Mercosul, nas quartas de final da temporada. Por 3 x 0, o time do Peñarol levou a melhor.

Confira os resultados dos últimos jogos entre Peñarol e Olimpia.

Peñarol 3 x 0 Olimpia – 27/10/1999 – Copa Mercosul

Olimpia 1 x 0 Peñarol – 20/10/1999 – Copa Mercosul

Peñarol 2 x 3 Olimpia – 29/09/1998 – Copa Mercosul

Assista no vídeo como foi o último jogo do Peñarol na Libertadores.

