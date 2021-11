Quem vai ganhar a Libertadores 2021: Flamengo ou Palmeiras?

Flamengo e Palmeiras disputam o título da Libertadores no próximo sábado, 27 de novembro, no Estádio Centenário, no Uruguai, com início às 17h (horário de Brasília). A partida promete grandes emoções em disputa acirrada em campo entre duas equipes especialistas em finais. Mas quem vai ganhar a Libertadores 2021? Vote na sua torcida.

Palmeiras na Libertadores 2021

O Palmeiras não encontrou grandes dificuldades no grupo A da Libertadores. Após vencer cinco confrontos e perder somente um, avançou em primeiro lugar com 15 pontos na conta.

Depois, nas oitavas de final, conseguiu vencer o Universidad Católica, do Chile, nos dois confrontos por 1 a 0 jogando dentro e fora de sua casa.

Nas quartas, encontrou o São Paulo, um dos maiores rivais. No primeiro jogo, o empate em 1 a 1 deixou o duelo completamente aberto. Porém, no jogo de volta, o alviverde bateu o tricolor por 3 a 0 jogando no Allianz Parque.

Por fim, as semifinais deixaram qualquer torcedor do Palmeiras com o coração apertado. Contra o Atlético-MG, o favorito na disputa, o empate sem gols no primeiro jogo deixou mais uma vez o duelo em aberto. Na volta, o placar de 1 a 1 deu a vitória ao Palmeiras já que o gol de fora de casa é um dos critérios.

Flamengo na Libertadores 2021

Com três vitórias, três empates e 12 pontos conquistados, o Flamengo garantiu a primeira posição no grupo G da Libertadores. Porém, teve um complicado no mata-mata da competição diferente do seu rival da final.

Nas oitavas ganhou o primeiro confronto contra o Defensa y Justicia com um gol apenas. Na volta, goleou por 4 a 1 em casa facilmente os argentinos, carimbando o seu passaporte ainda mais longe.

Depois, passou pelo Olímpia sem maiores problemas ao anotar duas goleadas: primeiro por 4 x 1 e, na volta 5 x 1.

Por fim, a semifinal foi mais uma vez fácil ao ganhar do Barcelona de Guayaquil no primeiro jogo em casa por 2 a 0 e, no segundo, outro 2 a 0 fora, garantindo a vaga na grande final de 2021 contra o alviverde.

Onde assistir – Quem vai ganhar a Libertadores 2021

Para assistir a final da Libertadores é preciso sintonizar os canais SBT, Fox Sports, Conmebol TV ou até mesmo a plataforma de streaming Star + no próximo sábado, 27 de novembro, direto do Uruguai, no Estádio Centenário.

Na TV aberta, o SBT é o responsável pela transmissão. Enquanto isso, a TV paga vai passar o jogo através do canal Fox Sports e da Conmebol TV, de acordo com os planos de cada operadora por assinatura. Por fim, para assistir em qualquer lugar, o Star + é a opção desejada.

