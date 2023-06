Quem vai transmitir jogo do Palmeiras ao vivo na Libertadores - 29/06

Bolíver e Palmeiras disputam na última rodada da Libertadores a liderança do grupo C nesta quinta-feira, 29 de junho, no Allianz Parque. O jogo do Palmeiras começa às 21h, horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo para todo o país.

Os dois clubes já estão classificados para as oitavas de final da Libertadores. O confronto direto serve apenas para definir quem termina em primeiro no grupo. Barcelona de Guayaquil e Cerro Porteño estão eliminados.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras ao vivo

A ESPN transmite na TV paga o jogo do Palmeiras e Bolívar pela Libertadores nesta quinta-feira. O duelo é válido pela última rodada da competição, às 21h, no Allianz Parque.

Com a narração de Paulo Andrade e comentários de Zinho, Osvaldo Pascoal e Leonardo Gaciba, o canal exibe a partida para todo o Brasil. Quem é cliente do streaming Star Plus pode acompanhar a partida direto no aplicativo.

Horário: nove horas da noite

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Arbitragem: Jesus Valenzuela (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Onde assistir o jogo do Palmeiras hoje: ESPN e Star Plus

Como foi o último jogo entre as equipes?

O último encontro entre Palmeiras e Bolívar foi em 05 de abril de 2023, na temporada atual, pela primeira rodada da fase de grupos.

No Estádio Hernando Siles, na Bolívia, o time boliviano levou a melhor por 3 a 1, com gols de Pablo Hervías, Diego Bejarano e Javier, enquanto López descontou para o alviverde. Os três pontos colocaram o Bolívar na primeira posição do grupo C logo na primeira rodada.

Confira os melhores lances do último jogo do Palmeiras e Bolívar.



Prévia de Palmeiras x Bolívar

O duelo entre Bolívar e Palmeiras nesta quinta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, será decisivo porque definirá quem vai terminar como o líder do grupo C. Os dois tem 12 pontos, ou seja, os dois venceram quatro jogos e perderam um.

O Palmeiras vem de derrota para o Botafogo no Brasileirão durante o fim de semana. O alviverde ainda briga pela liderança no torneio, assim como disputa as quartas de final da Copa do Brasil e a fase de grupos da Libertadores com status de favorito. No jogo de hoje, Abel Ferreira não terá Zé Rafael.

Para o Bolívar, o confronto desta quinta-feira é a chance de garantir a vantagem nas oitavas de final. No fim de semana o elenco ganhou do Real Santa Cruz no Campeonato Boliviano e, por isso, entra em campo cheio de gás para brigar pelos três pontos. Hoje, o treinador Beñat San Jose não tem novas baixas.

Escalação do jogo do Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan, Piquerez; Fabinho, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony (Técnico: Abel Ferreira).

Escalação do jogo do Bolívar: Lampe; Bentaberry, Ferreyra, Sagredo, Tardio; Vilamíl, Justiniano, Roberto Fernández; Cruz, Ronnie Fernández e Rodríguez (Técnico: Beñat San Jose).

Quando é o sorteio das oitavas de final da Libertadores?

Os 16 classificados vão descobrir os confrontos das oitavas de final da Libertadores na próxima quarta-feira, 05 de julho, em Luque, no Paraguai, às 13h, horário de Brasília. A Conmebol também vai determinar todos os jogos da segunda fase.

Diferente da etapa anterior, não há regras no sorteio para as oitavas de final da Libertadores. Equipes do mesmo país podem se enfrentar, assim como aqueles que estavam no mesmo grupo na primeira etapa. Isso significa que é provável clássicos regionais, principalmente entre brasileiros.

Os times serão divididos da seguinte maneira: no pote 1 ficam os líderes do grupos e no pote 2 vão os segundos colocados, ou seja, os integrantes de um pote vão enfrentar o do outro pote.

A final da Libertadores está agendada para 11 de novembro de 2023, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

