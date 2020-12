Bayern de Munique e Lokomotiv Moscou se enfrentam nesta quarta-feira (09), às 17h, na sexta rodada do grupo A, pela Champions League, no Allianz Arena. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

A equipe alemã já está classificada em primeiro lugar no grupo. Enquanto isso, o clube russo busca a vitória para garantir a terceira posição e assim, conquistar a vaga na Liga Europa.

Onde Bayern de Munique x Lokomotiv Moscou

A partida entre Bayern de Munique e Lokomotiv Moscou tem transmissão do EI Plus, às 17h (Horário de Brasília).

Qual é a situação dos times pelo grupo A?

A equipe do Bayern já está classificada em primeiro lugar para as oitavas de final, com treze pontos, invicta. Já o Lokomotiv, que enfrenta o time alemão, precisa vencer para buscar a vaga na segunda fase da Liga Europa, disponível para o terceiro colocado de cada grupo da Champions. Além disso, precisa torcer também por uma vitória do Atlético.

O Atlético de Madrid visita o RB Salzburg também nesta quarta para conquistar a segunda posição do grupo. Com vitória ou empate, está dentro. Mas, se perder, vai para o terceiro lugar. Quanto ao time da casa, vencer basta.

Possíveis escalações de Bayern de Munique x Lokomotiv Moscou

A equipe de casa não tem Javier Martínez, já que machucou-se na partida contra o RB Leipzig pelo Campeonato Alemão no fim de semana. Kimmich e Tolisso seguem fora. Boateng é dúvida.

Já Davies, segundo o treinador Flick, pode retornar ao elenco nesta quarta. O Bayern já está classificado em primeiro, portanto, é provável que Flick coloque titular e reservas em campo.

Provável Bayern: Neuer (Nubel); Pavard, Richards, Sarr, Sule; Roca, Musiala (Goretzka), Sané, Müller, Douglas Costa (Coman); Lewandowski.

🗣️ #Flick: "@AlphonsoDavies will be back in the squad tomorrow, which is good news. We are planning to play him, but we've not yet decided if he will start or come off the bench."#UCL #FCBFCLM #packmas pic.twitter.com/ktSIkesrLz — FC Bayern English (@FCBayernEN) December 8, 2020

Para o Lokomotiv, Murilo Cerqueira, Zhemaletdinov , Fedor Smolov e Zé Luis são baixas. É provável que a escalação seja a mesma do jogo passado, contra o Rubin no Campeonato Russo.

Provável Lokomotiv: Guilherme; Zhivoglyadov, Corluka, Rybus; Ignatyev; Mukhin, Krychowiak, Kamano; Lisakovich, Miranchuk, Eder.

💬Nikolic: "Everyone who is healthy flew to Munich. You need to leave all your energy on the pitch and make a small miracle." Marko Nikolic on the upcoming @ChampionsLeague clash 🆚 @FCBayernEN #UCL https://t.co/J1L89sUVff — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) December 8, 2020

Confira todos os jogos desta quarta na Champions

Além deste confronto, outros sete jogos também acontecem nesta quarta. Então, saiba onde assistir.

Ademais, todos eles estão disponíveis no EI Plus.

Midtjylland x Liverpool – 14h55 – Canal Space

Ajax x Atalanta – 14h55 – Canal TNT e Facebook do Esporte Interativo

Real Madrid x Borussia Monchengladbach – 17h – Facebook do Esporte Interativo

RB Salzburg x Atlético de Madrid – 17h – Facebook Esporte Interativo

Inter de Milão x Shaktar – 17h – Canal TNT

Manchester City x Olympique de Marseille – 17h – Canal Space

Olympiacos x Porto – 17h – EI Plus