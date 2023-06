Manchester City x Inter de Milão: onde vai passar final da Champions 2023 online

Manchester City ou Inter de Milão, quem vai levantar a orelhuda? Os clubes disputam a final da Champions League neste sábado, 10 de junho, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul. O horário de início vai ser às 16h, horário de Brasília. Quem será eleito o melhor time da temporada europeia?

Qual canal vai passar a final da Champions 2023

O SBT transmite na TV aberta a partida entre Manchester City e Inter de Milão na final da Liga dos Campeões 2023. O canal TNT também exibe a decisão ao vivo na televisão fechada.

Com cobertura especial gratuita em todo o território nacional a partir das 15h, o SBT transmite a decisão com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting, Maurício Noriega e Nadine Basttos.

Na TNT, disponível em operadoras de televisão por assinatura, André Henning comanda a transmissão ao lado dos comentaristas Vitor Sergio Rodrigues e Bruno Formiga e os ex-jogadores Alex e Adriano Imperador.

2 formas de assistir a final da Champions online

O torcedor pode assistir a final da Champions League neste sábado na HBO Max, streaming pago, e no site do SBT de graça em qualquer lugar do Brasil. Mas como funciona cada uma das etapas?

Como assistir no site do SBT?

É de graça para assistir no site da emissora. É só acessar o site www.sbt.com.br pelo computador ou navegador do celular ou tablet, clicar em "ao vivo" e esperar o player carregar.

Assim que a imagem aparecer dê play e assista a programação do SBT ao vivo como e onde quiser.

Como assistir no HBO Max?

É necessário ser assinante para assistir a final da Champions League no HBO Max.

Acesse o site www.hbomax.com ou entre no aplicativo de sua preferência. Daí, clique no ícone localizado na parte de cima da plataforma, escolha a opção "entrar na conta" e digita o seu email e a senha da conta.

Daí, é só clicar no play que irá aparecer no mosaico principal e assistir ao vivo a partida de futebol.

Prévia de Manchester City x Inter de Milão

O duelo entre Manchester City e Inter de Milão será disputado neste sábado pela primeira vez na história. Os times nunca se encontraram dentro de campo e, coincidentemente, farão história na final da Champions. Quem vai levar a melhor e garantir a primeira vitória no histórico?

O Manchester City de Pep Guardiola é o atual campeão inglês e da Copa da Inglaterra. Com a confiança em alta, não há desfalques no elenco azul. Kevin De Bruyne e Haaland são os destaques do grupo, sob o comando de um experiente treinador que pode conquistar a tríplice coroa.

A Inter de Milão, por outro lado, conquistou o título da Copa da Itália em cima da Fiorentina. O clube italiano não era esperado na final, mas o grupo de Simone Inzaghi nunca deixou de sonhar. Na semifinal, quando superou o Milan, carimbou o passaporte e tornou-se o forte finalista que o torcedor espera.

No elenco, Lautaro Martínez e Lukaku são destaques, além de Çalhanoglu e Dzeko.

Escalação de Manchester City: Ederson; Dias, Akanji, Walker; Stones, Rodri, Bernardo Silva, Jack Grealish; Gundogan, Kevin De Bruyne e Haaland (Técnico: Pep Guardiola).

Escalação de Inter de Milão: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Brozovic, Dimarco, Barella, Dumfries; Çalhanoglu, Dzeko e Lautaro Martínez (Técnico: Simone Inzaghi).

Quem vai apitar a final da Liga dos Campeões 2023?

O árbitro do jogo de Manchester City e Inter de Milão vai ser o polonês Szymon Marciniak. Os assistentes serão os compatriotas Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz.

No VAR, árbitro de vídeo, Tomasz Kwiatkowski, também da Polônia, será responsável por analisar cada lance da partida.

Szymon Marciniak, árbitro polonês da final da Copa do Mundo de 2022 e escalado para a decisão da Champions League em pouco mais de uma semana, foi garantido pela UEFA no jogo após pedir desculpas porpalestrar em um evento organizado por um político da extrema-direita na Polônia. pic.twitter.com/XGGynht6vQ — Copa Além da Copa (@copaalemdacopa) June 2, 2023

Estádio da final da Champions League 2023

Manchester City x Inter de Milão será disputado no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia. O espaço está localizado em Basaksehir e tem capacidade para receber 75 mil torcedores na final da Champions.

Em 2005, o Atatürk foi o palco da final da Liga dos Campeões entre Milan e Liverpool. Na ocasião, os italianos venceram o primeiro tempo por 3 a 0, enquanto os ingleses empataram o jogo após o intervalo e, nos pênaltis, o 'milagre' deu o triunfo ao Liverpool.

No ano de 2021 o espaço também recebeu partidas da Eurocopa, já que é a casa da Seleção da Turquia.

Quanto ganha o campeão da Champions?

O campeão da Uefa Champions League fatura a orelhuda, o título de melhor equipe do futebol europeu na temporada e a quantia de 20 milhões de euros, o mesmo que R$ 105 milhões na cotação de junho.

O vice-campeão embolsará R$ 81,5 milhões, ou 15,5 milhões de euros, de acordo com o portal GE. Assim como a Copa do Brasil, tradicional competição do futebol brasileiro, cada vez que o elenco avança uma fase ele ganha uma premiação diferente em dinheiro.

No total, o clube pode ganhar aproximadamente R$ 359 milhões, contando as vitórias e os empates.

