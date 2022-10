Onde assistir RB Leipzig x Celtic hoje, horário e escalações – 05/10

RB Leipzig e Celtic buscam a primeira vitória na Champions League nesta quarta-feira, às 13h45 (horário de Brasília), pela terceira rodada do grupo F na Red Bull Arena Leipzig, na Alemanha. Saiba onde assistir RB Leipzig x Celtic hoje ao vivo pela televisão e também online.

Onde assistir RB Leipzig x Celtic ao vivo hoje

O canal da TNT e o streaming HBO Max transmitem o jogo do RB Leipzig e Celtic hoje, a partir das 13h45 (Horário de Brasília), para todos os estados do Brasil.

A emissora está disponível em operadoras de TV fechada, ou seja, somente assinantes podem acompanhar a partida pela televisão nesta quarta-feira. Para obter o canal em sua programação, entre em contato com a sua operadora.

Outra opção é assistir através do HBO Max, para quem não é assinante da TV paga. A plataforma está disponível com diferentes planos por R$ 19,90 até R$ 27,90 ao mês. Dá para assistir a programação no aplicativo do celular, tablet, computador e smartv.

Informações do jogo do RB Leipzig x Celtic hoje:

Data: 04/10/2022

Horário: 13h45 (Horário de Brasília)

Árbitro: Espen Eskas

Local: Red Bull Arena Leipzig, na Alemanha.

Onde assistir jogo de hoje: TNT e HBO Max

Últimos jogos de RB Leipzig x Celtic

Celtic 2 x 1 RB Leipzig

RB Leipzig 2 x 0 Celtic

Confira como foi a última partida entre as equipes.



Escalações do RB Leipzig x Celtic hoje

Escalação do RB Leipzig: Gulácsi; Simakan, Gvardiol, Orbán, Halstenberg; Kampl, Schlager; Werner, Nkunku, Szoboszlai; André Silva.

Escalação do Celtic: Hart; Juranović, Welsh, Jenz, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi e Jota.

Na lanterna do grupo F, o RB Leipzig promete escalação completa nesta quarta-feira para enfrentar o time escocês na terceira rodada. Sem pontos marcados, o Leipzig precisa vencer se quiser continuar vivo na luta até mesmo pela vaga na Liga Europa da temporada. No Campeonato Alemão está em décimo primeiro lugar com 11 pontos conquistados.

Do outro lado, o Celtic conseguiu marcar 2 pontos, na terceira posição, com um empate e uma derrota. Por isso, terá nesta quarta-feira a obrigação de vencer a sua primeira partida nesta edição da Champions se quiser continuar viva na briga pela classificação até as oitavas de final. Fora de casa, terá que levar os três pontos para casa.

O que esperar do grupo F na Champions?

Estão no grupo F as equipes de Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Celtic e RB Leipzig. As equipes disputarão seis rodadas na fase de grupos por pontos corridos.

Para o torcedor que não sabe como funciona pontos corridos, cada vitória vale 3 pontos ao time vencedor, enquanto o empate garante apenas um aos dois times. Por isso, é importante vencer cada batalha até aqui. Ao fim da sexta rodada, os dois primeiros de cada grupo avançam até as oitavas, enquanto o terceiro segue para a Liga Europa, nos playoffs.

O Real Madrid é o favorito na disputa, líder com 6 pontos. Já o Shakhtar também faz boa campanha. Por isso, deverão ser os dois classificados. O Celtic tenta acompanhar o ritmo dos rivais, mas em duas campanhas realizadas não conseguiu.

Já o RB Leipzig deve correr por fora nas últimas quatro rodadas.

