O que Tenório fez com Alcides na novela Pantanal foi imperdoável e o personagem vivido por Juliano Cazarré quer a todo custo se vingar do rival. Porém, fechado como é e traumatizado com a situação, Alcides não quer revelar que sofreu abuso sexual nas mãos do ex-marido de Maria Bruaca (Isabel Teixeira).

Quem vai ficar a par do assunto? Além da companheira e do amigo de Alcides, o assunto também chegará aos ouvidos de Zé Leôncio.

O que Tenório fez com Alcides na novela Pantanal será revelado para quem?

O que Tenório fez com Alcides na novela Pantanal não será um assunto abertamente discutido entre todos os personagens da trama, mas o abuso será revelado para alguns.

Zaquieu foi um dos primeiros a descobrir o ocorrido, pois conversou seriamente com Alcides, que se abriu e contou o que sofreu quando foi sequestrado por Tenório (Murilo Benício). O ex-mordomo se sensibiliza com a situação do amigo e por isso se propõe a ajudá-lo em sua vingança contra o vilão.

Quem também vai descobrir tudo será Zé Leôncio, segundo o site oficial da Globo, o Gshow. O fazendeiro vai ficar a par da situação por causa de Filó. No capítulo do dia 3 de outubro, a personagem de Dira Paes conversou com Maria Bruaca e descobriu a verdade.

A ex-esposa de Tenório revelou que a dupla não esbarrou em uma onça e que a história era mentira para encobrir o tempo em que eles ficaram sob o domínio de Tenório. Depois disso, Filó vai acabar contando tudo para o amado.

Ainda de acordo com o site da Globo, isso irá acontecer quando Zé Leôncio perceber que Alcides e Zaquieu estão sumidos – a dupla está a caminho das terras de Tenório para matá-lo, mas o fazendeiro não sabe de nada disso e acreditará que eles estão realizando uma tarefa em uma das cercas da propriedade.

O pecuarista irá ameaçar ir atrás da dupla para conferir o que estão fazendo e Filó dirá que não adiantará nada a presença de Zé Leôncio, já que os dois partiram para outro lugar. “Vai ser perda de tempo [ir atrás deles]”, dirá Filó. “Como você tem tanta certeza? O que que você tá querendo esconder de mim?”, comentará o fazendeiro.

“Eu tentei te contar… Falei que era segredo… Você não quis escutar”, dirá a mulher. Filó então revela que a história sobre Maria e Alcides terem esbarrado em uma onça é mentira. “Tava muito do mal contado porque era mentira. Quem atacou eles não foi onça, foi bicho muito pior”, dirá Filó enquanto revela o que Tenório fez com Alcides na novela Pantanal.

Alcides vai conseguir se vingar

O que Tenório fez com Alcides na novela Pantanal terá consequências trágicas para o vilão. Alcides não esquecerá o assunto e só sossegará quando ver o rival morto. Enquanto Filó conta tudo para Zé Leôncio, Zaquieu e Alcides estarão a caminho das terras de Tenório.

A dupla vai fazer tocaia e esperará a aparição do inimigo na beira do rio. Tenório vai estar se preparando para uma pescaria, quando Alcides o confrontará. Alcides estará com uma zagaia nas mãos e Tenório o desafiará a brigar com ele “como homem”. Assim, o peão deixará a lança de lado e partirá para cima do vilão, que traiçoeiro como é, sacará sua arma.

Na mira de Tenório, Alcides receberá a ajuda de Zaquieu, que vai aparecer para salvá-lo, também com uma arma em mãos. Tenório vai se ocupar com Zaquieu e os dois trocarão tiros. É neste momento que Alcides aproveitará para se aproximar do vilão.

Ele pegará sua lança, correrá até o inimigo e enfiará a arma no ex-marido de Maria Bruaca. Tenório não resistirá e cairá no chão, sangrando muito. Depois que Alcides remover a zagaia do corpo de Tenório, o homem será puxado para a água por uma sucuri e ninguém encontrará seu corpo.

Com a novela em reta final, Alcides já começou a preparar sua vingança:

Alguém vai ser preso?

Na versão de 1990, Zaquieu assumia a morte de Tenório para tentar livrar o amigo e alegava legítima defesa. O caso foi registrado pela polícia, mas Zaquieu não acabou preso. Já Alcides, o verdadeiro culpado, confessava para Zé Leôncio que havia matado Tenório. O pecuarista não entregou o peão para a polícia e deixou o caso como estava, permitindo que Alcides fosse embora do Pantanal ao lado de Maria Bruaca.

Na hora de contar sobre o assassinato para família de Tenório, Zé Leôncio omitiu alguns detalhes do caso e só contou que Tenório foi morto durante uma briga que teve com um de seus peões, que resultou em uma troca de tiros. Para Zuleica, Guta e demais membros da família, não é revelado o que Tenório fez com Alcides na novela Pantanal.

