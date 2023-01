Transmissão do RB Leipzig x jogo do Bayern de Munique hoje, dia 20/01/23

Equipes disputam a primeira rodada após a pausa do Campeonato Alemão pela Copa do Mundo

O Bayern de Munique é o líder do Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, 20 de janeiro, enfrenta o RB Leipzig, grande adversário que ocupa o terceiro lugar na classificação. Com a possível estreia de Sommer, novo goleiro dos bávaros, o jogo do Bayern de Munique hoje será na Red Bull Arena Leipzig.

A partida entre RB Leipzig e Bayern vai começar às 16h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo direto de Leipzig, na Alemanha, e com transmissão de graça nas plataformas digitais. Grandes estrelas do Bayern, como o goleiro Neuer, estarão fora hoje por lesões.

Onde vai passar jogo do Bayern de Munique hoje ao vivo

O jogo do Bayern de Munique contra o RB Leipzig nesta sexta-feira vai passar no OneFootball, a partir das 16h30, horário de Brasília, na temporada do futebol.

O torcedor pode assistir ao duelo das grandes equipes de graça na plataforma, disponível em todo o Brasil. Não é preciso desembolar nenhum valor, basta acessar o site (www.onefootball.com) ou aplicativo no dispositivo móvel e procurar pelo jogo da Bundesliga.

A partida não tem transmissão em nenhum canal de TV porque nenhuma emissora adquiriu os direitos de imagens na temporada.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima devem se atentar ao fuso horário, já que a transmissão da partida vai começar às 15h30.

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Red Bull Arena Leipzig

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball

Goleiro Sommer assina com o Bayern

O novo goleiro do Bayern de Munique é Yann Sommer, ex-jogador de 34 anos do Borussia Monchengladbach.

Com a grave lesão de Manuel Neuer após fraturar a perna direita enquanto esquiava em dezembro, o clube bávaro decidiu contratar o arqueiro para vestir a camisa de titular. Sommer assinou contrato até 30 de junho de 2025.

Sommer chegou na Bundesliga em 2014 depois de jogar no Basel, seguindo para o Gladbach onde marcou fez 335 partidas. Além disso, é titular na Seleção da Suíça, participando de três Copas do Mundo e dois Campeonatos Europeus.

Jogos da rodada no Campeonato Alemão

Confira a programação de jogos na décima sexta rodada do Campeonato Alemão no fim de semana.

SEXTA-FEIRA, 20/01:

16h30 - RB Leipzig x Bayer de Munique

SÁBADO, 21/01:

11h30 - Eintracht Frankfurt x Schalke 04

11h30 - Bochum x Hertha Berlim

11h30 - Union Berlin x Hoffenheim

11h30 - Wolfsburg x Freiburg

11h30 - Stuttgart x Mainz

14h30 - Colônia x Werder Bremen

DOMINGO, 22/01:

11h30 - Borussia Dortmund x Augsburg

13h30 - Borussia M. x Bayer Leverkusen

