Atores da novela Travessia se reúnem para lançamento; veja fotos dos globais

Nesta terça-feira (4), a TV Globo abriu as portas de seus estúdios para um evento especial para a estreia da novela Travessia, que vai substituir Pantanal na programação do canal.

A imprensa pôde visitar alguns cenários fixos do folhetim e ainda teve contato com o elenco da atração.

O Jornal DCI foi convidado para o passeio e o bate e por isso conta o que rolou.

Novela Travessia estreia em outubro e traz trama envolvendo a internet

No evento que reuniu imprensa e envolvidos na produção da novela Travessia, o elenco principal e secundário da atração deu às caras. Estavam por lá os protagonistas Lucy Alves, Chay Suede e Romulo Estrela, que interpretam Brisa, Ari e Oto, respectivamente.

Além disso, também apareceram os atores Alexandre Nero, que reprisa seu papel do advogado Stênio de Salve Jorge, Rodrigo Lombardi, que viverá Moretti, Cássia Kis, que será Cidália, Jade Picon, que será Chiara, Vanessa Giácomo, que será Leonor, Giovanna Antonelli, que também reprisa papel de Salve Jorge, a delegada Helô, Alessandra Negrini, que será Guida, Drica Moraes, que viverá Núbia, Indira Nascimento, que será Laís, Dandara Mariana, que viverá Talita, Grazi Massafera, que interpreta Débora, Humberto Martins, que será o empresário Guerra, Yohama Eshima, que vive Yone, entre outros.

Quem também compareceu foi a autora da novela Travessia, Glória Perez. Este é o primeiro trabalho da escritora desde 2017, em que ela lançou o sucesso A Força do Querer. Mauro Mendonça Filho, responsável pela direção artística do folhetim, também esteve presente. O cineasta é vencedor do Emmy Internacional por Verdades Secretas, novela de Walcyr Carrasco em que Mauro também ficou a cargo da direção artística.

A novela Travessia estreia na próxima segunda-feira, dia 10 de outubro, na faixa das 21h da TV Globo – logo após o Jornal Nacional. Substituindo Pantanal, a trama de Perez vai mostrar como a internet pode afetar a vida das pessoas no mundo de hoje. A protagonista Brisa será uma mulher comum que terá a vida transtornada por causa de uma fake news.

Alvo de uma brincadeira de mau gosto de um grupo de Portugal, Brisa terá seu rosto editado na foto de uma suposta sequestradora de bebês. A imagem irá circular a internet e a moça maranhense será reconhecida no Brasil como uma criminosa. Ela precisará fugir e limpar seu nome.

Assista ao trailer e já se prepare para a estreia: