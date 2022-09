Onde vai passar o jogo do PSG hoje? Que horas vai ser e escalação (18/09)

Confira as informações do jogo de hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Líder com dezenove pontos, o PSG visita o Lyon neste domingo, 18 de setembro, para permanecer na ponta do Campeonato Francês, válido pela oitava rodada na temporada. Com início às 15h45 (horário de Brasília), no Parc Olympique Lyonnais, confira onde vai passar o jogo do PSG hoje ao vivo.

Onde vai passar o jogo do PSG hoje ao vivo

O jogo do PSG hoje vai passar no Star +, serviço de streaming, a partir das 15h45 (horário de Brasília), com transmissão para todos os estados do país ao vivo.

Quer saber onde assistir Neymar, Messi e Mbappé em campo hoje? O clássico francês entre Lyon e PSG terá transmissão apenas no Star +, sem passar em qualquer canal da televisão. Isso significa que apenas assinantes da plataforma podem assistir todos os detalhes do embate.

Para quem já é assinante, basta acessar pelo aplicativo do celular, tablet, computador ou smart TV com o e-mail e a senha de usuário. Para aqueles que ainda não são, é só entrar no site www.starplus.com, clicar em “escolha seu plano” onde os valores vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Como estão Lyon e PSG na temporada?

Sem disputar outras competições na temporada, o Lyon permanece 100% focado no Campeonato Francês. Em sete partidas, acumula 13 pontos em 5º lugar na tabela, com quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Mesmo se vencer a partida deste domingo, não muda de lugar na classificação, mas continua a somar pontos.

Para o jogo de hoje, apenas Julian Pollersbeck está fora.

Provável escalação do Lyon: Lopes; Lukeba, Tagliafico, Thiago Mendes, Malo Gusto; Tolisso, Lepenant, Caqueret; Toko-Ekambi, Lacazette e Tetê.

Do outro lado, o Paris Saint-Germain vai trazer Neymar, Mbappé e Messi para os gramados da rodada na busca aos três pontos. Líder com 19 pontos, o clube da capital está empatado com o Olympique e, mesmo com a vantagem no saldo de gols, deve vencer e torcer por tropeços do adversário, que também joga hoje. Até aqui são seis vitórias e um empate.

O goleiro Navas está de volta ao elenco, enquanto Kimpembe e Renato Sanches seguem fora.

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Sergio Ramos, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes; Ruiz, Soler, Verratti; Messi, Neymar e Mbappé.

Histórico de Lyon x PSG

Com a presença de Lucas Paquetá, ex-jogador do Flamengo, a última partida entre Lyon e Paris Saint-Germain terminou em empate, 1 a 1, no Parc Olympique Lyonnais. Será que a disputa neste domingo será diferente?

Em toda a história do futebol francês, Lyon e PSG se enfrentaram em 100 oportunidades, com 45 vitórias ao clube de Paris, 25 empates e 30 triunfos para os adversários, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

No quesito gols, o Paris também tem a melhor com 174 gols e 132 para o Lyon.

Confira a última partida entre as equipes no vídeo a seguir.

Jogos do Campeonato Francês hoje

Sete partidas serão realizadas neste domingo, 18 de setembro, pela oitava rodada do Campeonato Francês na nova temporada do futebol.

O destaque fica para encontro de Olympique de Marseille e Rennes, além da disputa pelos três pontos entre Reims e Monaco, na parte da manhã.

Confira todos os resultados até aqui e os jogos de hoje.

Auxerre 1 x 3 Lorient-Bretagne

Montpellier 2 x 1 RC Strasbourg

Lille 2 x 1 Toulouse

Domingo

Reims x Monaco – 08h

Olympique de Marseille x Rennes – 10h

Stade Brestois x Ajaccio – 10h

Nice x Angers – 10h

Clermont x Troyes – 10h

Nantes x Lens – 12h05

Lyon x PSG – 15h45

