Tem jogos da Champions hoje? Confira a agenda do torneio (08/11)

Com o fim da fase de grupos, o sorteio da UEFA determinou todos os confrontos das oitavas de final na Liga dos Campeões pela temporada. Nesta terça-feira, 08 de novembro, o torcedor quer saber se tem jogos da Champions hoje para assistir.

Quais os jogos da Champions hoje?

Não, não tem jogos da Champions hoje. Como a fase de grupos já acabou, a competição será retomada no ano que vem com as oitavas de final. Por isso não tem Champions nesta terça-feira, 08 de novembro, para acompanhar.

Os confrontos das oitavas foram definidos pelo sorteio da UEFA. Porém, com a Copa do Mundo da FIFA marcada para novembro e dezembro deste ano, a Liga dos Campeões só retorna em fevereiro e março de 2023.

Enquanto isso, as competições nacionais como Campeonato Inglês, Espanhol, Alemão e Italiano continuam a rolar durante a semana.

Os jogos da Champions são transmitidos nos canais SBT, na TV aberta, e nos canais TNT e Space, disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura. Também dá para assistir no HBO Max, sistema de streaming e no site do SBT (www.sbt.com.br).

Quais são os jogos das oitavas de final da Champions?

Oito confrontos são disputados nas oitavas de final da Champions League. As dezesseis equipes foram divididas em dois potes no sorteio, onde os líderes dos grupos ocuparam o primeiro pote e os vices no segundo.

O destaque fica para o reencontro de Liverpool e Real Madrid, final da última temporada da Champions, assim como PSG e Bayern de Munique, duelo de gigantes.

Confira os jogos das oitavas da Champions após o sorteio (times da direita decidem em casa).

RB Leipzig x Manchester City

Club Brugge x Benfica

Liverpool x Real Madrid

Milan x Tottenham

Eintracht Frankfurt x Napoli

Borussia Dortmund x Chelsea

Inter de Milão x Porto

PSG x Bayern de Munique

Final da Champions em 2023

A final da Champions está agendada para 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico de Ataturk, em Istambul, na Turquia.

O local e a data foram escolhidos pela UEFA antes mesma da temporada começar. A final será disputada entre os dois finalistas da competição. No ano passado, a cidade de São Petersburgo, na Rússia, foi escolhida para receber a final da Champions logo no início da temporada.

Porém, em fevereiro de 2022, as tropas russas invadiram a Ucrânia e, com a situação, a UEFA se viu obrigada a retirar a final, assim como excluir todos os times russos de todo e qualquer torneio. Com isso, a final foi transferida para o Stade de France, na França, com o jogo de Real Madrid e Liverpool.

