Jogo do Bayern de Munique hoje (08/11/2022): onde assistir de graça

Pela 14ª rodada do Campeonato Alemão, as equipes de Bayern de Munique e Werder Bremen se enfrentam nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 08/11, o jogo do Bayern de Munique hoje vai ser às 16h30 (horário de Brasília), direto da Allianz Arena, em Munique. Válido pela 14ª rodada do Campeonato Alemão no início da temporada, a competição tem transmissão de graça e ao vivo por todo o país.

Onde assistir jogo do Bayern de Munique hoje ao vivo

O jogo do Bayern de Munique hoje vai passar no OneFootball, às 16h30 (Horário de Brasília). Sem qualquer transmissão na TV, o torcedor só pode assistir ao jogo do Bayern na plataforma gratuita do OneFootball, disponível sem precisar se cadastrar.

É só baixar o aplicativo no celular ou acessar o site www.onefootball.com, procurar por "Bundesliga" e encontrar o jogo de hoje.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique

TV: Sem transmissão

Online: OneFootball

+ Quem são os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2022

Informações de Bayern de Munique e Werder Bremen

O Bayern vai enfrentar o PSG nas oitavas de final da Champions. Após o sorteio, o grupo bávaro descobriu o adversário para a competição no ano que vem. Já no Campeonato Alemão se mantém na liderança com 28 pontos, entre oito vitórias, quatro empates e uma derrota. O elenco promete vir com força máxima para permanecer na ponta da tabela.

Do outro lado, o Werder Bremen ocupa a sétima posição com 21 pontos, conquistados em seis vitórias, três empates e quatro derrotas no Campeonato Alemão. O elenco pula duas posições se levar os três pontos para casa nesta terça-feira pela rodada.

Escalações:

Escalação do Bayern de Munique: Neuer; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Hernandez; Kimmich, Goretzka Sabitzer, Sane, Musiala; Mane e Choupo-Moting.

Escalação do Werder Bremen: Pavlenka; Pieper, Veljkovic, Friedl; Weiser, Schmid, Grob, Bittencourt, Jung; Burke e Ducksch.

O técnico Julian Nagelsmann não poderá contar com Davies, De Ligt, Müller, Sarr e Stanisic, lesionados.

Já os visitantes não contarão com Agu, Füllkrug, Mbom e Salifou.

+Idade dos jogadores da Seleção Brasileira que vão para a Copa 2022

Jogos da rodada no Campeonato Alemão

Nove jogos serão disputados entre a terça e quarta-feira, pela décima quarta rodada do Campeonato Alemão na temporada.

Os destaques vão para os encontros do Bayern, além de Wolfsburg e Borussia Dortmund também nesta terça. Por isso confira quais são os jogos e os horários.

Terça-feira (08/11):

14h30 - Wolfsburg x Borussia Dortmund

16h30 - Bayern de Munique x Werder Bremen

16h30 - Bochum x Borussia Monchengladbach

16h30 - Stuttgart x Hertha Berlin

Quarta-feira (09/11):

14h30 - Colônia x Bayer Leverkusen

16h30 - Eintracht Frankfurt x Hoffenheim

16h30 - Schalke 04 x Mainz

16h30 - Union Berlin x Augsburg

16h30 - RB Leipzig x Freiburg

