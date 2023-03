Assistir o jogo do Manchester United x Betis hoje ao vivo na Liga Europa (09/03)

Válido pelo confronto de ida nas oitavas da Liga Europa, o jogo do Manchester United vai ser contra o Betis nesta quinta-feira, 9 de março. O embate vai ser no Old Trafford, na Inglaterra, às 17h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Este é apenas o jogo de ida nas oitavas de final. A partida de volta está marcada para a próxima quinta-feira, 16 de março, no Estádio Benito Villamarín, na Espanha, às 14h45, horário de Brasília.

Horário do jogo do Manchester United hoje

O jogo do Manchester United e Betis nas oitavas de final da Liga Europa será 17h, cinco da tarde, no horário de Brasília, nesta quinta-feira em 9 de março de 2023.

Na Inglaterra, a partida terá o pontapé inicial às 20h. A Inglaterra está 3 horas à frente de Brasília, capital do Brasil.

Nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Fernando de Noronha o torcedor deve sintonizar a partida às 16h, horário local.

Transmissão Manchester United hoje na Liga Europa

O jogo do Manchester United hoje na Liga Europa vai passar na ESPN, canal pago, e Star Plus, serviço de streaming para todo o Brasil ao vivo. Não tem transmissão na televisão aberta.

O canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo. Entre em contato com o seu operador para adquirir a programação de esportes da ESPN.

Outra opção é o Star+, serviço de streaming por assinatura. Isso significa que tem que pagar o valor mensal ou anual para adquirir acesso ao catálogo de filmes, séries e esportes do Star Plus.

Provável escalação de Manchester United x Betis

Sem grandes desfalques, as equipes devem entrar em campo nesta quinta-feira da seguinte maneira:

Escalação do Manchester United hoje: De Gea; Martínez, Malacia, Varane, Wan-Bissaka; McTominay, Sabitzer, Garnacho; Bruno Fernandes, Sancho e Rashford.

Escalação do Betis hoje: Bravo; Salaby, Pezzella, Felipe, Miranda; William Carvalho, Rodríguez, Ruibal, Rodri; Pérez e Borja Iglesias.

Quem joga as oitavas da Liga Europa?

Dezesseis equipes jogam as oitavas de final da Liga Europa, a competição de futebol secundária da UEFA na temporada. Os destaques ficam para Arsenal, Manchester United, Roma, Sevilla, Juventus e o Sporting.

A Liga Europa tem o sistema bastante diferente da Champions League, por exemplo. O torneio realiza a fase de grupo, mas apenas os líderes avançam para as oitavas. A segunda fase é disputada entre os segundos colocados e os terceiros lugares da Champions.

Daí, quem vencer na segunda fase vai para as oitavas. Com dezesseis equipes, confira todos os embates definidos nas oitavas de final da Liga Europa este ano.

É importante ressaltar que as oitavas são disputadas em jogos de ida e volta. A primeira rodada será nesta quinta-feira, e a volta vai ser no dia 16 de março.

Sporting x Arsenal

Union Berlin x Union

Juventus x Freiburg

Sevilla x Fenerbahce

Bayer Leverkusen x Ferencváros

Roma x Real Sociedad

Manchester United x Betis

Shakhtar Donetsk x Feyenoord

