Betis x Manchester United na Liga Europa: qual canal assistir o jogo do Manchester United hoje (16/03)

O Manchester United só precisa do empate para garantir a vaga na próxima fase da Liga Europa. Diante do Betis nesta quinta-feira, o elenco inglês vai disputar a volta nas oitavas de final da competição. Com início às 14h45 (Horário de Brasília), o jogo do Manchester United hoje vai ser no Estádio Benito Villamarín.

Com gols de Rashford, Antony, Bruno Fernandes e Weghorst, o time inglês venceu por 4 a 1 o jogo de ida nas oitavas de final. O empate basta para o Manchester se classificar para a etapa seguinte.

Por outro lado, o Betis conseguiu marcar um gol, mas terá que marcar quatro gols ou mais para ficar com a vaga nas quartas de final. Se fizer três gols, a prorrogação ou a disputa de pênaltis é que vão decidir.

Transmissão Betis x Manchester United hoje

O jogo do Betis e Manchester United hoje será transmitido no Star Plus ao vivo para todos os estados do Brasil nesta quinta-feira.

Transmissão jogo do Manchester United hoje online: o serviço de streaming Star Plus, da Disney, retransmite as imagens do embate para quem é assinante da plataforma. Dá para ver no site ou pelo aplicativo no celular, tablet ou smartv.

TV aberta: nenhum canal da televisão aberta vai passar o jogo do Manchester United hoje.

TV fechada: para esta quinta-feira, os canais ESPN optaram por não exibir o duelo no canal. A única opção é assistir no Star+.

O que acontece em caso de empate?

Se o jogo entre Betis e United terminar empatado, a prorrogação será iniciada logo após o árbitro sinalizar o fim do segundo tempo no tempo normal. Se a igualdade entre os dois persistir, aí é a disputa entre pênaltis que vai definir quem avança na competição.

Não tem gol fora de casa na Liga Europa. O critério de desempate foi retirado do regulamento pela UEFA para tornar os confrontos mais justos e equilibrados.

Escalações de Betis x Manchester United

Para o duelo desta quinta-feira, nas oitavas de final da Liga Europa, os times deverão entrar em campo da seguinte maneira:

Provável escalação do jogo do Betis hoje:

Goleiro: Bravo;

Defensores: Abner, Felipe, Pezzella, Sabaly;

Meias: Carvalho, Rodríguez, Juanmi, Joaquín;

Atacantes: Henriqu e Pérez.

Provável escalação do jogo do Manchester United hoje:

Goleiro: De Gea;

Defensores: Wan-Bissaka, Malacia, Martínez, Varane;

Meias; Casemiro, Fred, Sancho, Bruno Fernandes,

Atacantes: Antony e Weghorst.

Sorteio da Liga Europa

O sorteio das quartas de final da Liga Europa está marcado para sexta-feira, 17 de março, às 8h (Horário de Brasília), em Nyon, na Suíça. Oito times vão participar do sorteio da UEFA.

Diferente das outras etapas, equipes do mesmo país podem se enfrentar. Todos os nomes são colocados em um mesmo pote, de onde vão se formando os confrontos das quartas.

O canal ESPN e o Star Plus vão transmitir ao vivo o sorteio na sexta.

