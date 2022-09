Jogo do Manchester United hoje ao vivo: onde vai passar e horário (15/9)

Nesta quinta-feira, 15 de setembro, o jogo do Manchester United hoje ao vivo vai ser contra o Sheriff, às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Zimbru, na Moldávia. A partida é válida pela segunda rodada do grupo E na Liga Europa, com transmissão ao vivo. Enquanto o United busca a primeira vitória, os anfitriões querem se manter na liderança.

Também estão no grupo E da Liga Europa as equipes de Omonia e Real Sociedad.

Onde vai passar o jogo do Manchester United hoje ao vivo

O jogo do Manchester United hoje ao vivo na Liga Europa vai passar no Star +, serviço de streaming, às 13h45 (Horário de Brasília), com transmissão para todo o Brasil.

É isso mesmo o que você leu torcedor, a partida entre Sheriff e Manchester United não terá transmissão em nenhum canal de televisão. Por isso, a única opção para acompanhar Cristiano Ronaldo em campo nesta quinta-feira será no Star +, serviço de streaming.

Disponível para todo o país, a plataforma de streaming pode ser assistida no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível. Para quem já é assinante, basta acessar como preferir através do e-mail com a senha de usuário.

Para o torcedor que quer tornar-se membro da plataforma, basta acessar www.starplus.com e optar pelo melhor pacote entre os valores de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Sheriff x Manchester United:

Horário: 13h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Zimbru, na Moldávia

Arbitragem: Paweł Raczkowski

VAR: Pawel Pskit

Qual canal vai passar jogo do Manchester United hoje ao vivo: Star +

Sheriff x Manchester United: como estão as equipes?

Na primeira rodada da fase de grupos, o Sheriff venceu o Omonia e, com o resultado, garantiu-se na liderança com 3 pontos. Por isso, a vitória nesta quinta garante ao elenco da Moldávia a permanência na ponta da classificação, enquanto torce por um tropeço do Real Sociedad.

Para o confronto de hoje, não tem novas baixas em seu plantel de jogadores.

Provável escalação do Sheriff: Koval; Radeljic, Kpozo, Kiki, Zohouri; Badolo, Kyabou, Diop; Akanbi, Atiemven e Ouattara.

Mesmo com Cristiano Ronaldo em seu elenco, o Manchester United parece não saber como dar a volta por cima neste início de temporada. Na estreia da Liga Europa, foi derrotado pelo Real Sociedad em 1 a 0, dentro de casa. Sem pontos marcados na terceira posição do grupo E, precisa buscar a vitória nesta quinta-feira se quiser lutar pela classificação até as oitavas de final.

No Campeonato Inglês, o time do United vem na 5ª posição com 12 pontos, conquistados em quatro vitórias e duas derrotas. Para o jogo de hoje, Martial, Van de Beek, Rashford, Wan-Bissaka e Pellistri são os desfalques para os ingleses.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Maguire, Dalot, Martínez, Shaw; Eriksen, Casemiro, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo, Antony e Sancho.

Últimos jogos:

No último domingo (11/09), o Sheriff venceu o Misami por 1 a 0, dentro de casa, pela sétima rodada do Campeonato da Moldávia. O gol foi marcado por Vitor Pernambuco.

Do outro lado, o Manchester United não jogou no fim de semana porque a rodada do Campeonato Inglês foi suspensa, por conta da morte da Rainha Elizabeth II.

Agenda de jogos da Liga Europa hoje

Além do confronto entre Sheriff e Manchester United, outras catorze partidas também serão realizadas nesta quinta-feira, 15 de setembro, pela segunda rodada da Liga Europa.

Diferente da Liga dos Campeões, todos os embates da rodada são realizados no mesmo dia, mas em horários diferentes pela Europa League. Por isso, é possível notar todos os embates a seguir na rodada.

Para não perder nenhum lance, confira todos os jogos de hoje.

Quinta-feira – 13h45

Real Sociedad x Omonia – 13h45

Olympiacos x Freiburg – 13h45

Sheriff x Manchester United – 13h45

Feyenoord x Sturm – 13h45

Qarabag x Nantes – 13h45

Monaco x Ferencváros – 13h45

Trabzonspor x Estrela Vermelha – 13h45

Midtjylland x Lazio – 13h45

Quinta-feira – 16h

Rennes x Fenerbahce – 16h

Bodo/Glimt x Zurich – 16h

Roma x HJK – 16h

Dínamo de Kiev x AEK Larnaca – 16h

Braga x Union Berlin – 16h

Betis x Ludogorets – 16h

Union x Malmo – 16h

