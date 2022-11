Jogo do Manchester United hoje: onde vai passar e horário (03/11/2022)

As equipes de Real Sociedad e Manchester United disputam as vagas na Liga Europa nesta quinta-feira

O Manchester United busca a vitória direta até as oitavas de final da Liga Europa diante do Real Sociedad nesta quinta-feira. O jogo do Manchester United hoje acontece às 14h45 (Horário de Brasília), no Estádio Anoeta, pela última rodada do grupo E na temporada. Saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

O Manchester precisa de uma vitória com mais de dois gols para se classificar até as oitavas, enquanto o Real Sociedad só deve garantir um empate.

Onde assistir jogo do Manchester United hoje

O jogo do Manchester United hoje vai passar na TV Cultura e Star + às duas e quarenta e cinco da tarde (horário de Brasília), para todo o país ao vivo.

O canal da Cultura está disponível por todo o Brasil de graça. Sintonize a emissora para assistir a decisão com narração de Marco de Vargas e comentários de Arnaldo Ribeiro.

Também dá para acompanhar o Star +, plataforma de streaming para assinantes. O aplicativo está disponível para o dispositivo celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Anoeta, na Espanha

TV: TV Cultura

Online: Star +

Como vem Real Sociedad e Manchester United hoje?

Líder do grupo com 15 pontos, o time espanhol só precisa de um empate para se garantir direto nas oitavas de final da Europa League. O elenco contabiliza até aqui cinco vitórias, ou seja, mantém 100% de aproveitamento em sua campanha dentro de campo. Por fim, no Campeonato Espanhol está em quinto lugar com 22 pontos.

Do outro lado, o Manchester United precisa vencer a partida desta quinta-feira por dois gols ou mais para se classificar direto até as oitavas de final. Em segundo lugar com 12 pontos, o elenco só se classifica se descontar a diferença no saldo de gols com o líder. Até aqui o United soma quatro vitórias e uma derrota.

Enquanto isso, está no Campeonato Inglês em quinto lugar com 23 pontos.

Escalações:

Provável escalação do Real Sociedad: Remiro; Jon Pacheco, Diego Rico, Zubeldia, Elustondo; Illarrasmendi, Guevara, Robert Navarro, Merino; Kubo e Jon.

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Maguire, Dalot, Malacia, Lisandro Martínez; Casemiro, Fred, Bruno Fernandes; Rashford, Garnacho e Cristiano Ronaldo.

Os anfitriões não poderão contar com Momo Cho, Sadiq, Sorloth, Barrenetxea, Oyarzabal, Sola, Merquelanz e Muñoz, lesionados.

Já o Manchester não terá Varane, por lesão. Cristiano Ronaldo deve ser titular no jogo de hoje.

Jogos da última rodada da Liga Europa

Divididos por dois horários à tarde, os jogos da última rodada da Europa League serão realizados nesta quinta-feira, com transmissão por todo o país.

Nem todos os classificados até as oitavas e os playoffs estão definidos. Por isso, as equipes terão a última oportunidade na reta final da temporada para saberem se realmente vão jogar as decisões.

Confira todos os jogos da rodada.

14h45:

Trabzonspor x Ferencváros

Feyenoord x Lazio

Midtjylland x Sturm

Monaco x Estrela Vermelha

Real Sociedad x Manchester United

Sheriff x Omonia

Olympiacos x Nantes

Qarabag x Freiburg

17h:

Roma x Ludogorets

Bodo/Glimt x PSV

Rennes x AEK Larnaca

Braga x Malmo

Arsenal x Zurich

Dínamo Kiev x Fernebahce

Union x Union Berlin

Betis x HJK

