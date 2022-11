Jogo do Monaco hoje ao vivo; onde assistir e horário na TV (03/11/2022)

Nesta quinta-feira, o Monaco tem compromisso marcado diante da Estrela Vermelha no Stade Louis II, com a bola rolando a partir das 14h45 (Horário de Brasília). O jogo do Monaco hoje é válido pela sexta e última rodada do grupo H na Liga Europa com transmissão ao vivo.

Quer saber onde assistir ao jogo do Monaco hoje? Confira todos os detalhes a seguir no texto.

Onde assistir jogo do Monaco hoje ao vivo

ESPN 2 e Star + são quem transmitem o jogo do Monaco hoje às 14h45 (Horário de Brasília) para todo o Brasil ao vivo.

Com exclusividade na TV fechada, o canal da ESPN é quem exibe o jogo da Liga Europa por todo o país nesta quinta-feira. Entre em contato com a sua operadora por assinatura para obter o canal.

Outra opção é o Star +, plataforma de streaming disponível somente para assinantes. Acesse o aplicativo com o seu email e a senha de usuário seja no celular, tablelt, smartv ou computador.

Horário: 14h45 (horário de Brasília)

Local: Stade Louis II, em Monaco

TV: ESPN 2

Online: Star +

Arbitragem: Serdar Gözübüyük

MONACO X ESTRELA VERMELHA:

Depois de cinco rodadas, o Monaco ocupa a segunda posição do grupo H na Liga Europa com 7 pontos, conquistados em duas vitórias, um empate e duas derrotas. Se vencer o jogo desta quinta-feira e o Ferencváros não pontuar, o elenco francês deverá descontar a diferença no saldo de gols. Para seguir em segundo, aí precisa se vencer ou empatar e o Trabzonspor não vencer.

Do outro lado, o Estrela Vermelha está em quarto lugar com 6 pontos marcados em duas vitórias e três derrotas em toda a competição internacional. Se vencer e o Trabzonspor não pela rodada, o time sérvio assume a segunda posição e vai para os playoffs da Liga Europa. Se os turcos ganharem o seu jogo contra os líderes, aí o Estrela terá de descontar a diferença no saldo de gols.

Escalações:

Provável escalação do Monaco: Nubel; Badiashile, Maripan, Disasi; Caio Henrique, Camara, Golovin, Fofana, Vanderson; Ben Yedder e Volland.

Provável escalação do Estrela Vermelha: Borjan; Gobeljic, Erakovic, Milunovic, Rodic; Smic, Kanga, Katai, Bukari; Mitrovic e Pesic.

Outros jogos da Liga Europa hoje

Além do embate entre Monaco e Estrela Vermelha, outros jogos também serão realizados nesta quinta-feira pela sexta e última rodada na Liga Europa.

Confira os horários de cada um deles para não perder nada.

14h45:

Trabzonspor x Ferencváros

Feyenoord x Lazio

Midtjylland x Sturm

Monaco x Estrela Vermelha

Real Sociedad x Manchester United

Sheriff x Omonia

Olympiacos x Nantes

Qarabag x Freiburg

17h:

Roma x Ludogorets

Bodo/Glimt x PSV

Rennes x AEK Larnaca

Braga x Malmo

Arsenal x Zurich

Dínamo Kiev x Fernebahce

Union x Union Berlin

Betis x HJK

