Onde assistir jogo do Monaco hoje x Trabzonspor na Liga Europa – 06/10

Com a possibilidade de liderança no grupo, equipes disputam a terceira rodada nesta quinta-feira

Quer saber onde assistir jogo do Monaco hoje? Em confronto direto pela terceira rodada do grupo H, o Monaco recebe o Trabzonspor no Stade Louis II nesta quinta-feira, a partir das 13h45 (horário de Brasília), pela temporada da Liga Europa. Para não perder nenhum lance deste jogão, saiba onde vai passar ao vivo.

Com três pontos, o Monaco permanece na terceira posição do grupo depois de perder para o Ferencváros na última rodada da competição. Os três pontos dão a possibilidade ao time francês de brigarem pela liderança enquanto torcem por uma derrota dos húngaros na rodada. No Campeonato Francês está em 5º lugar com dezessete pontos.

Do outro lado, o Trabzonspor tem mostrado boa campanha na Liga Europa. Vice-líder com três pontos, tem a oportunidade de tornar-se candidato à liderança do grupo H se vencer a rodada nesta quinta. Porém, a diferença no saldo de gols terá de ser descontada. Por fim, no Campeonato Turco, segue na 5ª posição com dezesseis pontos conquistados.

Onde assistir jogo do Monaco hoje ao vivo

O jogo do Monaco hoje vai passar no Star +, a partir das 13h45 (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Para você que quer assistir ao futebol do Monaco, saiba que o serviço de streaming é a única oportunidade de assistir ao confronto nesta quinta-feira. A plataforma está disponível somente para assinantes.

Através do site www.starplus.com, dá para escolher o melhor pacote ao seu bolso, com valores que vão de R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês, com transmissão direta pelo celular, tablet, computador e smartv.

Para quem não é assinante, também é possível conhecer todos os produtos através do aplicativo pelo celular.

Informações do jogo do Zurique x PSV hoje:

Data: 06/10/2022

Horário: 13h45 (Horário de Brasília)

Árbitro: Giorgi Kruashvili

Local: Stade Louis II

Onde assistir jogo de hoje: Star +

Prováveis escalações de Monaco x Trabzonspor

Para o elenco monegasco, apenas Ruben Aguilar é desfalque. Enquanto isso, os principais atletas do grupo como Golovin, Diatta, Ben Yedder e Fofana estarão com a camisa titular.

Escalação do Monaco hoje: Nubel; Maripán, Disasi, Badiashile; Camara, Caio Henrique, Fofana, Vanderson; Ben Yedder, Golovin e Diatta.

Aos turcos, grandes desfalques. Tokoz continua lesionado e em trabalho de recuperação, enquanto atletas como Visca, Bruno Peres, Asan, Kerem Sen e Altikardes estão impedidos de jogar nesta quinta-feira.

Escalação do Trabzonspor hoje: Çakir; Larsen, Marc Bartra, Vitor Hugo, Elmali; Omur, Hamsik, Siopis, Bakasetas; Trézéguete e Gómez.

Onde será a final da Liga Europa 2023?

A final da Liga Europa será realizada na Puskas Arena, em Budapeste, em 31 de maio de 2023, entre os dois finalistas da temporada na competição.

A UEFA já definiu a data e o local da disputa entre os competidores. Agora, resta saber quem serão os sortudos a brigarem pela valiosa taça do futebol europeu.

O estádio húngaro foi inaugurado em 2019, nomeado de Ferenc Puskás, homenagem ao grande ídolo do Real Madrid e ex-atacante do Honvéd. O espaço está localizado no distrito de Zugló, na capital húngara, com capacidade para receber 65 mil torcedores.

Essa será a segunda final da UEFA disputada na arena. Na Supertaça da UEFA, em 2020, o Bayern venceu o Sevilla por 2 a 1, enquanto quatro jogos da Eurocopa em 2021 foram realizados no local.

