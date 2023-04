Quem vai transmitir Manchester United e Sevilla hoje na Liga Europa - 13/04

Saiba como assistir ao jogo do Manchester United hoje. Foto: Reprodução Dom Le Roy by Pexels

Nesta quinta-feira, 13 de abril, o Manchester United encara o Sevilla pela Liga Europa nas quartas de final. O jogo, que será no Old Trafford, na Inglaterra, às 16h (Horário de Brasília), marca o quarto encontro das equipes na história. Este é apenas o primeiro jogo da série.

Todas as informações como escalações, onde assistir e a data do jogo de volta o torcedor confere abaixo.

Assistir jogo do Manchester United hoje

A Cultura vai transmitir na TV aberta o jogo do Manchester United na Liga Europa hoje. Com exclusividade na televisão aberta, a emissora exibe o duelo das quartas de final. Também dá para assistir no Star Plus.

O canal está disponível em todos os estados do país na TV aberta. É só pegar o controle e ligar no canal entre a programação. Marco De Vargas conta a história ao lado do comentarista Arnaldo Ribeiro. Também dá para acompanhar no site (www.tvcultura.com.br) de graça.

Mas quem já está acostumado a ver tudo pela internet também pode ligar no Star Plus, serviço de streaming por assinatura. Por R$ 32,90 ao mês, o torcedor tem acesso a programação da ESPN em tempo real.

Escalações de Manchester United x Sevilla

O técnico do United, Erik ten Hag, ainda não pode contar com Rashford, van de Beek e Garnacho.

Para o comandante José Luis Mendilibar, os atletas Joan Jordán e Corona seguem fora do plantel.

Manchester United: De Gea; Malacia, Martínez, Varane, Wan-Bissaka; Fred, Casemiro, Sancho; Bruno Fernandes, Antony e Weghorst.

Sevilla: Bono; Acuña, Badé, Gudelj, Alex Telles; Fernando, Rakitic, Ocampos; Óliver Torres, Lamela e En-Nesyri.

Onde vai ser a final da Europa League 2023?

A final da Liga Europa vai ser em 31 de maio de 2023, na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria. Os dois finalistas vão disputar o jogo único em busca da tão sonhada taça, válida pela temporada 2022/23.

O nome da arena é uma homenagem para Ferenc Puskás, ídolo do Real Madrid e ex-atacante do Honvéd. Inaugurado em 2019, o estádio está localizado no bairro de Zugló, na capital húngara, e tem capacidade para receber 65 mil torcedores.

Esta é a segunda final da UEFA a ser jogada na Arena Puskas. A Supercopa da UEFA em 2020, entre Bayern de Munique e Sevilla, foi jogada na capital húngara, com vitória do time alemão venceu por 2 a 1. Além disso, quatro jogos da última Eurocopa também foram recebidos.

Quando é o jogo de volta?

A partida de volta entre Sevilla e Manchester United está marcada para quinta-feira, 20 de abril, às 16h, na Espanha, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, a casa do time espanhol.

O vencedor do primeiro duelo nas quartas de final garante a vantagem para a reta final da competição. Isso significa que quem ganhar o jogo de ida só precisa do empate na volta.

Do outro lado da chave estão Sporting e Juventus.

