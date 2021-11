Spartak Moscow x Napoli: onde assistir, horário e escalações (24/11)

Buscando a classificação antecipada, o Napoli visita o Spartak Moscow nesta quarta-feira, 24/11, a partir das 12h30 (horário de Brasília), pela quinta rodada do grupo C na Liga Europa no Estádio Spartak. Confira as informações para assistir o jogo.

Onde assistir Spartak Moscow x Napoli: O jogo entre Spartak Moscow e Napoli hoje terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de assistir o confronto da Champions.

Data: 24 de novembro de 2021

Horário: 12h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Spartak, cidade de Moscou, na Rússia

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em último lugar no grupo C com apenas 4 pontos, o Spartak Moscow briga também pela vaga na classificação da Liga Europa de forma direta. Porém, é tudo ou nada para os anfitriões já que, pela vantagem do Napoli, o elenco pode colocar os pés na próxima fase. Ao todo, acumula uma vitória, um empate e duas derrotas.

Enquanto isso, o Napoli segue em primeiro lugar com 7 pontos, ou seja, venceu dois jogos, empatou um e perdeu o outro na temporada. Entretanto, o elenco italiano permanece como o favorito para ganhar o jogo de hoje e, dessa maneira, seguir de forma antecipada e direta para a próxima fase da competição. Porém, se empatar ou perder, deverá esperar a próxima rodada.

Escalações de Spartak Moscow x Napoli:

Para o confronto desta quarta-feira, os russos não poderão contar com Ponce, Melkadze, Hendrix, Zobnin e Maslov, toods lesionados.

Já os italianos não tem Ounas, Anguissa, Osimhen, Ghoulam, Demme, Politano e Zanoli, ou seja, pode entrar com o time reserva.

SPARTAK MOSCOW: Selikhov; Dzhikiya, Gigot, Caufriez; Zobnin, Ayrton, Litvinov, Moses; Ignatov; Promes, Sobolev

NAPOLI: Ospina (Meret); Jesus, Manolas, Rrahmani, Malcuit; Lobotka, Fabián Ruiz; Mertens, Lozano, Elmas, Petagna

