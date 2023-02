Transmissão do jogo do Barcelona x Manchester United hoje na Liga Europa (23/02)

O confronto entre Manchester United e Barcelona vai determinar quem segue para as oitavas de final; no primeiro jogo eles empataram em 2 a 2, na Espanha

O empate no primeiro embate deixou tudo em aberto. Manchester United e Barcelona vão disputar nesta quinta-feira, 23 de fevereiro, a vaga nas oitavas de final da Liga Europa no Old Trafford, na Inglaterra. Com início às 17h (Horário de Brasília), o jogo do Barcelona hoje é válido pela partida de volta na segunda fase.

No primeiro jogo, realizado no Camp Nou, na Espanha, as equipes empataram em 2 a 2, com gols de Marcos Alonso e Raphinha aos anfitriões, e Rashford e Koundé contra para os ingleses.

Horário do jogo do Barcelona hoje na Liga Europa

O jogo do Barcelona hoje na Liga Europa começa às 17h, cinco da tarde, horário de Brasília, nesta quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023.

Na Inglaterra, a partida tem início às 20h, horário local, já que o Reino Unido está 3 horas à frente de Brasília. É por isso que a transmissão no Brasil é realizada no período da tarde.

Torcedores que estão nos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul acompanham a transmissão a partir das 16h, pela diferença no horário local.

Assistir Barcelona hoje ao vivo

Hoje, a TV Cultura é o único canal que vai transmitir o jogo do Barcelona e Manchester United. Para todos os estados do Brasil, o canal está disponível na TV aberta, portanto todo e qualquer torcedor pode acompanhar o grande clássico do futebol nesta quinta-feira.

A narração será de Marco de Vargas com os comentários de Arnaldo Ribeiro. É só sintonizar para assistir ao vivo a partida.

TV aberta : TV Cultura

: TV Cultura TV paga: nenhum canal

Como assistir Manchester United x Barcelona online hoje

Além de curtir as emoções do clássico no futebol internacional pela TV, o torcedor também tem a opção de assistir pelo celular.

A primeira opção é sintonizar o Star Plus, serviço de streaming. Caso não seja assinante, dá para acompanhar no site da TV Cultura, que exibe a programação ao vivo e de graça.

A plataforma Star+ está disponível somente para quem é assinante. Dá para assistir nos aplicativos do celular, tablet, smartv até no videogame.

Mas pelo site da TV Cultura, o torcedor tem acesso gratuito as imagens do canal. É só acessar o site, procurar pela opção "ao vivo" e clicar no player que aparece no meio da sua tela.

Por que o Barcelona está na Liga Europa?

O Barcelona joga a segunda fase da Liga Europa porque foi eliminado na fase de grupos da Champions League no início da temporada.

No grupo C, o elenco da Catalunha disputou as seis rodadas contra Bayern de Munique, Inter de Milão e Viktoria Plzen, da República Tcheca. Foram 7 pontos conquistados em duas vitórias, um empate e três derrotas.

Com o resultado, ficou atrás do Bayern, líder com 100% de aproveitamento, e a Internazionale, com 10 pontos.

Mas como manda o regulamento da UEFA, os terceiros colocados na fase de grupos da Champions ganham o direito de jogarem a segunda fase (ou playoffs) da Liga Europa.

Em dois jogos, ida e volta, os terceiros lugares da Liga dos Campeões enfrentam os segundos lugares da fase de grupos, onde quem vencer garante vaga nas oitavas de final.

