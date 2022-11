Jogo do PSG x Auxerre ao vivo (13/11); escalação tem Neymar e Mbappé

O Paris Saint-Germain receberá o Auxerre pela 15ª rodada da Ligue 1 2022/2023. Você pode descobrir aqui como assistir a este jogo do PSG hoje, seja online ou na TV. Será a última rodada da Ligue 1 antes da paralisação devido à Copa do Mundo do Catar 2022 e, claro, as equipes querem tentar terminar o mais alto possível antes de retomar as atividades no final de dezembro.

Assistir jogo do PSG pelo Star+

O PSG jogará contra o Auxerre pela 15ª rodada da Ligue 1 2022/2023 neste domingo, 13 de novembro, no Parc des Princes , em Paris, França, a partir das 9 horas da manhã (Horário de Brasília).

A transmissão ao vivo está por conta do Star +, plataforma de streaming. Dá para assistir o streaming no aplicativo pelo celular, tablet, computador ou smart - se o aparelho for compatível. Lembre-se que é necessário ser assinante para ter acesso à programação.

FICHA TÉCNICA:

Data: Domingo, 13 de novembro de 2022

Horário: 09h (horário de Brasília)

Local: Parc des Princes,

Onde assistir: Star +

PSG x Auxerre: canal de TV e transmissão ao vivo em todo o mundo

Argentina: Star+, ESPN Southern Cone, ESPN Argentina

Austrália: beIN SPORTS 3, beIN Sports 1, Kayo Sports, beIN Sports Connect

Bélgica: Play Sports 1, Play Sports

Brasil: Star+

Canadá: fuboTV Canada , Fanatiz Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español

Costa Rica: ESPN2, Star+

Croácia: Arena Sport 1 Croácia

Dinamarca: SportExpressen Play

Equador: ESPN Southern Cone, Star+, ESPN

Egito: TOD, beIN Sports Premium 1, beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

França: Canal+ Foot, Amazon Prime Video

Alemanha: DAZN, DAZN1

Índia: Sports18 HD, Sports18, Voot Select

Indonésia: beIN Sports 3 Indonesia, beIN Sports Connect Indonesia

Internacional: Bet365

Irã: beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1, TOD

Irlanda: BTSport.com, BT Sport App, BT Sport 4

Israel: 5Sport

Itália: Sky Sport Football, NOW TV, SKY Go Italia

Jamaica: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

Japão: DAZN

México: ESPN2 México, Star+

Marrocos: beIN Sports Premium 1, beIN Sports HD 2, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Holanda:Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Racing, Ziggo Sport Select

Nova Zelândia: Sky Sport 7 beIN Sports, beIN Sports Connect Nova Zelândia

Noruega: esportes diretos

Polônia: Eleven Sports 4 Polônia, Eleven Sports 2 Polônia, Canal+ Sport 2 Polônia, Canal+ Sport Online

Portugal : Eleven Sports 1 Portugal

Qatar: TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1, beIN Sports HD 2

Arábia Saudita: beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT, TOD

Sérvia: Arena Sport 3P

Suécia: SportExpressen Play

Suíça: Blue Sport 2, Blue Sport 4, Blue Sport

Trinidad e Tobago: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

Tunísia:TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 1, beIN Sports HD 2

Emirados Árabes Unidos: TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2, beIN Sports Premium 1

Reino Unido: BTSport.com, BT Sport 4, BT Sport App

EUA: FuboTV (teste gratuito) , beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

Último jogo do PSG no ano

O embate contra o Auxerre neste domingo, pelo Campeonato Francês, é o último compromisso do Paris Saint-Germain no ano de 2022. Como a Copa do Mundo da FIFA vai começar em 20 de novembro, as competições serão paralisadas.

O elenco parisiense segue na liderança com 38 pontos, conquistados em 12 vitórias e apenas dois empates, ou seja, ainda não perdeu neste início de temporada. O time tem a melhor campanha dentro de campo com 38 gols marcados e apenas nove sofridos. Jogando em casa, o PSG terá a oportunidade de se despedir do torcedor e fechar o ano com chave de ouro. O time tem a vantagem de cinco pontos com o segundo colocado.

Já na Champions League, o PSG se classificou em segundo lugar no grupo H, atrás do Benfica. Com isso, o sorteio definiu o encontro do clube com o Bayern de Munique nas oitavas de final, marcado para fevereiro e março do ano que vem.

Escalações

O goleiro Navas e Fabian Ruiz estão indisponíveis por lesões. Do outro lado, o Auxerre não poderá contar com Pellenard.

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Marquinhos, Nuno Mendes, Sergio Ramos, Hakimi; Vitinha, Verratti, Renato Sanches; Soler, Neymar e Mbappé.

Provável escalação do Auxerre: Costil; Jubal, Dugimont, Jeanvier, Mensah; Sakhi, Hein, Touré, Sinayoko; Costa e Niang.



