Onde assistir Angers x Olympique hoje ao vivo e horário na TV (30/9)

Nesta sexta-feira, 30 de setembro, o Olympique de Marseille pode assumir a liderança do Campeonato Francês se vencer o Angers, pela nona rodada, às 16h (Horário de Brasília), no Stade Jean Bouin. Saiba onde assistir Angers x Olympique hoje ao vivo? Confira no canal a seguir.

Onde assistir Angers x Olympique hoje ao vivo

O jogo do Angers e Olympique hoje vai passar na ESPN 2, na TV fechada, às 16h (horário de Brasília), com a possibilidade de assistir também no Star +, serviço de streaming.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o canal da ESPN é o grande responsável por transmitir as emoções do confronto francês nesta sexta-feira. A emissora, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Se preferir, também pode curtir através do celular pelo Star +, serviço de streaming por assinatura. O aplicativo pode ser encontrado também no tablet, computador ou smart TV. Para aqueles que querem se tornar membros, dá para encontrar todos os pacotes através do site www.starplus.com, com valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês.

Angers x Olympique de Marseille:

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Stade Jean Bouin

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

Como estão Angers x Olympique de Marseille na temporada?

Com apenas oito pontos conquistados, o Angers entra em campo nesta sexta-feira disposto a fazer de tudo para ganhar o duelo de abertura nesta rodada do Campeonato Francês. Em 14º lugar, o time da casa tem a oportunidade de pular até quatro posições e, assim, se afastar da zona de rebaixamento.

Até aqui, soma duas vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Quem está fora: Enema-Ella e Diony.

Se o Angers vencer: Pula para a 10ª posição

Escalação do Angers: Fofana; Doumbia, Blazic, Hountondji, Valery; Mendy, Bentaleb, Hunou, Boufal; Ounahi e Sima.

Do outro lado, o Marseille vem na vice-liderança com 20 pontos, dois a menos que o líder PSG. Isso significa que, se vencer o jogo desta sexta-feira, toma o lugar do rival mesmo que provisoriamente para se tornar a nova liderança da Ligue 1 neste início de temporada. Até aqui, o grupo coleciona seis vitórias e dois empates.

Quem está fora: Bailly e Nuno Tavares.

Se o Olympique de Marseille vencer: Assume a vice-liderança

Escalação do Olympique de Marseille: Pau López; Mbemba, Balerdi, Gigot; Clauss, Rongier, Veretout, Kolasinac; Guendouzi, Gerson e Payet.

Classificação do Campeonato Francês

Trinta e oito rodadas são realizadas no Campeonato Francês entre 20 equipes na disputa. Elas são divididas em primeiro e segundo turno, com a oportunidade do primeiro colocado se tornar campeão. O segundo colocado também vai para a Liga dos Campeões.

Na parte de baixo, os quatro últimos da tabela serão rebaixados para a segunda divisão francesa.

1 PSG – 22 pontos

2 Olympique de Marseille – 20 pontos

3 Lorient Bretagne – 19 pontos

4 Lens – 18 pontos

5 Monaco – 14 pontos

6 Lyon – 13 pontos

7 Lille – 13 pontos

8 Rennes – 12 pontos

9 Montpellier – 12 pontos

10 Troyes – 10 pontos

11 Clermont – 10 pontos

12 Toulouse – 8 pontos

13 Nice – 8 pontos

14 Angers – 8 pontos

15 Nantes – 8 pontos

16 Auxerre – 7 pontos

17 Reims – 6 pontos

18 RC Strasbourg – 5 pontos

19 Stade Brestois – 5 pontos

20 Ajaccio – 4 pontos

