Saiba como assistir ao jogo do PSG hoje. Foto: Reprodução C. Gavelle / PSG

Onde vai passar jogo do PSG hoje no Campeonato Francês – 07/05

O Paris Saint-Germin visita o Troyes neste domingo, 07 de maio, para disputar a 34ª rodada do Campeonato Francês na reta final da temporada. A bola rola no jogo do PSG hoje às 15h45 (Horário de Brasília), no Stade de l'Aube. Descubra como assistir ao vivo a partida.

O clube parisiense se mantém na liderança com cinco pontos de vantagem, enquanto o Troyes ocupa a zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 22 pontos.

Quem vai transmitir jogo do PSG hoje ao vivo

O canal ESPN vai transmitir na TV paga o jogo do PSG hoje contra o Troyes no Campeonato Francês. O duelo é válido pela trigésima quarta rodada do torneio e começa às 15h45. O Star Plus também vai exibir a partida.

Quem é cliente da operadora por assinatura pode assistir em qualquer lugar a transmissão. O torcedor deve entrar em contato com a empresa se não tem os canais da ESPN na programação.

Já o Star Plus só funciona para assinantes. Por mês o torcedor deve pagar R$ 40,90 para ter acesso no computador, celular, tablet ou smartv.

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Stade de l'Aube

Onde assistir: ESPN e Star Plus

Do que o PSG precisa para ser campeão francês?

Faltando cinco rodadas para o fim da temporada no Campeonato Francês (incluindo o jogo de hoje), o Paris Saint-Germain precisa ganhar os próximos confrontos se quiser ser campeão.

Com vantagem de cinco pontos contra o Olympique de Marseille, o clube parisiense só depende de si mesmo para levantar o caneco na competição nacional. Se perder, aí terá que torcer para o Olympique também tropeçar dentro e fora de casa nas próximas cinco rodadas.

O PSG se mantém na liderança com 75 pontos, enquanto o Olympique vem em segundo lugar com 70. Na última rodada, o Paris perdeu para o Lorient-Bretagne em casa.

Escalações de Troyes x PSG

Os anfitriões não podem contar com Conté e Ripart.

Para o Paris Saint-Germain, Messi e Neymar continuam fora. A lista de convocados para a partida deste domingo também não tem os nomes de Kimpembe, Mukiele, Nuno Mendes, Pembélé e Hakimi, suspenso.

Troyes: Lis; Palmer-Brown, Rami, Salmier; Larouci, Agoumé, Kouamé, Bruus; Reine-Adelaide, Odobert e Baldé.

PSG: Donnarumma; Marquinhos, Sergio Ramos, Danilo Pereira, Bernat; Fabian Ruiz, Verratti, Vitinha, Zaire-Emery; Ekitike e Mbappé.

Quando Messi volta a jogar?

Suspenso por duas semanas após viajar para a Arábia Saudita sem autorização, Lionel Messi só volta a jogar no Paris em 21 de maio, pela 36ª rodada do Campeonato Francês contra o Auxerre.

O argentino criou uma situação constrangedora nos bastidores ao viajar. De acordo com o jornal francês L'Equipe, Messi ganhou uma suspensão de duas semanas sem treinar, jogar e até mesmo sem salário do clube. De acordo com o jornal, o jogador não tinha autorização para viajar.

O técnico Christoper Galtier confirmou a ausência de Messi, assim como a lista divulgada pelo clube com atletas convocados para o jogo. Na última sexta-feira, o argentino campeão do mundo gravou um vídeo pedindo desculpas aos colegas e torcedores.

Confira o vídeo em que Messi pede desculpas ao torcedor francês.

🚨 Em vídeo, Messi pede desculpas ao PSG sobre sua viagem "Pensei que teríamos um dia de folga depois do jogo como sempre, organizei essa viagem e não pude cancelar. Peço desculpas aos meus colegas e ao clube." pic.twitter.com/0hcU7kDB6g — LM10 Brasil (@MessiLeoBrasil) May 5, 2023

