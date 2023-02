Onde vai passar jogo do PSG x Toulouse hoje ao vivo e horário - 04/02

Saiba onde vai passar o jogo do PSG hoje. Foto: Reprodução C. Gavelle / PSG

Elenco do Paris entra em campo com baixas importantes no plantel neste sábado, contra o Toulouse

O time do Paris Saint-Germain voltou a vencer no Campeonato Francês. Agora, terá pela frente o Toulouse para somar os três pontos e continuar na liderança até a reta final da temporada. Neste sábado, 4 de fevereiro, o jogo do PSG vai ser às 13h (Horário de Brasília) no Estádio Parc des Princes.

Assistir o jogo do PSG hoje ao vivo

O jogo do PSG hoje terá transmissão no ESPN 2 e Star Plus. No Brasil, os direitos de imagens do Campeonato Francês pertencem aos canais ESPN, na TV fechada. Só a emissora pode transmitir os jogos do torneio de futebol internacional.

Por outro lado, nenhum canal da TV aberta comprou os direitos e por isso nenhuma delas transmite.

Mas quando os jogos do Campeonato Francês não passam no canal da ESPN, aí dá para assistir no Star Plus, plataforma somente para assinantes no streaming.

O Star + é um serviço de streaming por assinatura de entretenimento e esportes da Walt Disney. O torcedor pode assistir tanto no navegador como no aplicativo para celular, tablet, videogames e smartv.

Mbappé e Sergio Ramos são novos desfalques

O Paris venceu o Montpellier na última quarta-feira no Campeonato Francês. No entanto, o elenco perdeu dois dos seus jogadores importantes por lesões.

O clube confirmou em nota que Kylian Mbappé sofreu uma lesão na coxa esquerda ao nível do bíceps femoral. Ele deve ficar fora por 3 semanas, ou seja, deve perder o primeiro jogo contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões, pelas oitavas de final.

Com Sergio Ramos, o PSG informou que novos exames serão realizados e que ele deve permanecer no departamento médico.

Provável escalação do jogo do PSG hoje: Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat; Renato Sanches, Danilo Pereira, Vitinha; Messi, Neymar e Soler.

Provável escalação do jogo do Toulouse hoje: Dupé; Puggard, Roualt, Nicolaisen, Suazo; van den Boomen, Spierings, Deejaegere; Chaibi, Dallinga e Rafael Ratão.

