Pela primeira partida no ano de 2023, as equipes de Lens e PSG se enfrentam neste domingo no Campeonato Francês

Qual canal vai passar jogo do PSG hoje no Campeonato Francês (01/01/2023)

Líder do Campeonato Francês com sete pontos de vantagem, o PSG enfrenta o segundo colocado Lens neste domingo, no primeiro dia de 2023, pela décima sétima rodada da competição. No Stade Félix-Bollaert, o jogo do PSG hoje vai começar às 16h45 (horário de Brasília). Confira no texto como assistir e a escalação da partida hoje.

Como assistir ao jogo do PSG hoje ao vivo na Ligue 1

O jogo do PSG hoje vai passar na ESPN e Star + a partir das 16h45 (horário de Brasília). Responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Francês, a ESPN é quem exibe as emoções da primeira partida do PSG no novo ano. Somente quem tem a TV paga pode assistir.

O mesmo acontece com o Star +, plataforma de streaming, disponível somente para os assinantes do serviço tanto no site como no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

Horário do jogo do PSG hoje: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Félix-Bollaert

TV: ESPN

LiveStream: Star + (www.starplus.com) e no aplicativo disponível por assinatura

Lens x PSG

Segundo colocado no Campeonato Francês com 37 pontos, o Lens busca a vitória neste domingo, o primeiro dia do novo ano, para diminuir a diferença com o Paris e quem sabe lutar pelo título no restante da temporada. O grupo conquistou até aqui 11 vitórias, quatro empates e com uma derrota apenas.

Escalação do Lens: Samba; Medina, Danso, Gradit; Fofana, Machado, Samed, Frankowski; Said, Openda e Sotoca.

Do outro lado, o PSG é o grande favorito no confronto, além de ser o principal candidato ao título do Campeonato Francês por mais um ano. Atual campeão, o elenco não vai contar com Neymar, já que foi expulso na partida passada, mas Mbappé deve vestir a camisa titular.

O PSG conquistou até aqui 44 pontos na liderança, com 15 vitórias, dois empates e nenhuma derrota.

Escalação do PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, Bitshiabu; Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz; Ekitike, Soler e Mbappé.

Messi estará no jogo do PSG hoje?

Campeão do mundo com a Argentina, Lionel Messi não vai jogar neste domingo com o PSG. Enquanto curte a folga após a Copa do Mundo com a família e os amigos, o craque desfalca o elenco parisiense até o início do ano.

Messi deve estar de volta na próxima semana, a partir do dia 02 de janeiro. O técnico Christophe Galtier falou em entrevista coletiva na última sexta-feira sobre a ausência de Messi e também Neymar, que está fora por suspensão após vermelho.

Confira o trecho.

“A ausência de Neymar Jr e Leo Messi não é insignificante. Sabemos da importância deles, nosso trio de ataque é de altíssimo nível. Trabalhamos com os jogadores e a equipe para encontrar a melhor animação de ataque possível, tenho uma ideia bem clara do que vou perguntar a todo o meu grupo".

Jogos do Campeonato Francês na rodada

Além do jogo do PSG hoje, a décima sétima rodada do Campeonato Francês vai apresentar também neste domingo outros cinco embates.

Domingo (01/01):

11h - Monaco x Stade Brestois

11h - Angers x Lorient-Bretagne

11h - Toulouse x Ajaccio

11h - Nantes x Auxerre

13h - Lyon x Clermont

16h45 - Lens x PSG

Segunda-feira (02/01):

11h - RC Strasbourg x Troyes

13h - Lille x Reims

16h - Montpellier x Olympique

17h - Rennes x Nice

