VÍDEO: Neymar é expulso em 1º jogo após a Copa do Mundo e web zoa

Confira o lance que fez o jogador brasileiro ser expulso do PSG nesta quarta-feira, 28 de dezembro, no Campeonato Francês

Com o fim da Copa do Mundo do Catar, o futebol na Europa está voltando aos poucos. Nesta quarta-feira, 28 de dezembro, o PSG venceu o RC Strasbourg por 2 a 1 pela 16ª rodada do Campeonato Francês no Parc des Princes. Em dois minutos, Neymar recebeu dois cartões amarelos e foi expulso do Paris, deixando o clube com um jogador a menos.

+ Horário do jogo das Estrelas 2022 hoje no Maracanã: como assistir ao vivo

Neymar expulso? Assista lance de cartão vermelho

Paris Saint-Germain e RC Strasbourg disputam a 16ª rodada do Campeonato Francês nesta quarta-feira, no Parc des Princes, o primeiro jogo após a Copa do Mundo do Catar.

Messi está de férias com a família após conquistar o terceiro título da Argentina, enquanto Neymar e Mbappé foram titulares por escolha do treinador Christophe Galtier. Aos 14 minutos do primeiro tempo Marquinhos abriu o placar para os anfitriões, mas o mesmo deixou tudo igual no segundo tempo, aos 6 minutos, em gol contra.

Porém, o destaque da partida foi a expulsão boba de Neymar em dois lances que poderiam ter sido claramente evitados. Aos 16 minutos do segundo tempo, o jogador do Paris levou a mão no rosto do adversário e por isso foi advertido com cartão amarelo.

Depois, aos 17 e 18 minutos do relógio, o craque brasileiro se jogou dentro da área e simulou um pênalti. No mesmo instante, o juiz observou o lance e deu o segundo amarelo para Neymar, expulsando o jogador da partida contra o RC Strasbourg.

No finalzinho da partida, Mbappé encheu as redes e virou o placar em 2 a 1.

Assista ao lance em que Neymar toma o vermelho e é expulso do jogo.

Neymar receives a red card for a fake dive as Alexander Djiku tackles him in the penalty box pic.twitter.com/dL6kWodB9k — BASE AFRICA TV (@BaseAfricaTV_Gh) December 28, 2022

Proposital? Internautas comentam expulsão

Após ser expulso do jogo, o nome de Neymar logo foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Alguns internautas comentaram o segundo cartão amarelo e o lance de simulação de pênalti.

Outros, entretanto, relembraram sobre o fato de Neymar ter simulado de propósito dentro da área para escapar do próximo jogo do PSG, marcado para domingo, dia 01 de janeiro de 2023, ou seja, feriado de Ano Novo.

Neymar é muito conhecido por suas festas, principalmente no Ano Novo. Em 2020, ele causou polêmica ao realizar uma grande comemoração com a pandemia no Brasil.

Neymar expulso hoje? Ano novo tá garantindo com os parças sem preocupação de beber moderadamente ✌️✌️🥳🥳🥳 pic.twitter.com/0NqcHLFBDT — @soltaram (@paisoltaram) December 28, 2022

Próxima partida do PSG: 1 de janeiro Um jogo antes: Neymar força expulsão pra curtir gandaia no ano novo — Caio Gavassi (@gavassigavazza) December 28, 2022



Outro internauta utilizou memes para ilustrar o fato de que o jogo do PSG seria no domingo, dia de ano novo.

neymar quando viu que o primeiro jogo do PSG era no ano novo pic.twitter.com/V9XdZwTH8R — aurora (@auroracadela) December 28, 2022

Neymar levou amarelo e vermelho em menos de dois minutos. Está expulso e suspenso para a próxima partida na véspera do ano novo. Até parece que pode ter sido de propósito pic.twitter.com/wzmcD623B3 — DataPorco 📊🐷 (@DataPorco) December 28, 2022

LEIA TAMBÉM:

Quando começam os jogos de futebol em 2023 no Brasil?

Quantos gols Neymar tem na Copa do Mundo?