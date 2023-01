Qual canal vai passar o jogo do PSG hoje x Reims ao vivo e horário (29/01)

Para se manter na liderança do Campeonato Francês com vantagem, o Paris Saint Germain recebe o Reims em confronto válido pela vigésima rodada neste domingo, 29 de janeiro.

Com início às 16h45 (horário de Brasília), o jogo do PSG hoje vai ser no Estádio Parc des Princes, em Paris.

Os visitantes buscam se afastar da parte de baixo da tabela.

O Paris vem de goleada em cima do Pays de Cassel na Copa da França, enquanto o Reims levou a melhor contra o Les Herbiers na mesma competição.

Onde vai passar jogo do PSG hoje ao vivo

O jogo do PSG hoje vai passar na ESPN e Star Plus às 16h45, horário de Brasília.

Os direitos de imagens do Campeonato Francês pertencem aos canais ESPN. Na TV fechada, apenas a emissora é que pode transmitir o jogo do PSG hoje contra o Reims.

Em operadoras de TV por assinatura, o torcedor pode assistir de qualquer lugar do Brasil no televisor.

Também dá para assistir na plataforma de streaming Star +, disponível por assinatura em diferentes combos e valores por mês. O torcedor deve acessar o site, escolher e se cadastrar no pagamento. Depois, é só assistir no aplicativo do celular, tablet, computador ou videogame.

Escalações de PSG x Reims

Os anfitriões não tem novas baixas no plantel de jogadores. O time titular deve estar presente em campo neste domingo pela rodada do Francês.

Provável escalação do jogo do PSG hoje: Donnarumma; Marquinhos, Sergio Ramos, Hakimi, Nuno Mendes; Vitinha, Danilo Pereira, Renato Sanches; Messi, Neymar e Mbappé.

Os visitantes também não tem novas lesões no elenco.

Provável escalação do jogo do Reims hoje: Diouf; Foket, Agbadou, Abdelhamid, Lopy; Munetsi, Matusiwa, Flips; Ito, Zeneli e Balogun.

Adversário do PSG na Champions League

Classificado para as oitavas de final da Champions League, o Paris Saint-Germain vai enfrentar o Bayern de Munique em duas partidas.

O Paris busca o seu primeiro título da competição. Com Neymar, Messi e Mbappé, é o grande favorito no duelo contra o gigante alemão. O primeiro jogo vai ser no dia 14 de fevereiro, terça-feira, na França, no Parc des Princes às 17h, horário de Brasília.

A partida de volta está marcada para 8 de março, quarta-feira, 17h, horário de Brasília, na Alemanha. O time que vencer a soma das duas partidas, sem gol fora de casa, avança para as quartas.

