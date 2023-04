Qual canal vai passar o jogo do PSG x Lyon hoje na Ligue 1 - 02/04

PSG entra em campo neste domingo com Mbappé. Foto: Reprodução C. Gavelle / PSG

Torcedor pode assistir ao duelo entre as equipes francesas na TV paga e no serviço de streaming

O Paris Saint-Germain recebe o Lyon no Estádio Parc des Princes neste domingo, 02 de abril, pela 29ª rodada do Campeonato Francês. O jogo do PSG está marcado para começar às 15h45 (horário de Brasília), com a disputa entre duas equipes que ocupam a parte de cima da classificação.

Com 66 pontos somados em 21 vitórias e três empates, o PSG segue na liderança da Ligue 1. A diferença com o segundo colocado, o Olympique, é de sete pontos. Já o Lyon vem na décima posição com 41 pontos.

Onde vai passar o jogo do PSG hoje ao vivo

O canal da TV fechada ESPN e a plataforma de streaming Star Plus vão transmitir o jogo do PSG hoje ao vivo para todo o Brasil. Nenhum canal aberto tem os direitos do Campeonato Francês.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal ESPN exibe a partida entre PSG e Lyon neste domingo para todos os estados. Só quem tem a emissora na programação paga pode assistir do conforto do seu sofá na TV.

Caso contrário, o torcedor pode tentar assistir no Star Plus, mas também precisa ser assinante. Isso porque o serviço de streaming funciona apenas por assinatura por mês, com valores entre R$ 32,90 a R$ 55,90 por mês. Dá para acessar no aplicativo do celular, tablet, smartv ou até no site pelo computador.

Escalações de PSG x Lyon

Os anfitriões não podem contar com Neymar, lesionado de longa data, Kimpembe e Mukiele.

O Lyon não tem novas baixas no plantel de jogadores.

Escalação do jogo do PSG: Donnarumma; Marquinhos, Nuno Mendes, Danilo Pereira, Hakimi; Verratti, Fabian Ruiz, Soler; Zaire-Emery, Messi e Mbappé.

Escalação do jogo do Lyon: Anthony Lopes; Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico; Caqueret, Lepenant, Barcola, Cherki; Sarr e Lacazette.

Quando Neymar volta a jogar no PSG?

Neymar se recupera de uma grave lesão no tornozelo direito no início de fevereiro e, desde então, segue em recuperação após passar por cirurgia.

De acordo com o boletim publicado pelo PSG, Neymar ficará fora entre três a quatro meses, o que significa que ele não deve voltar a jogar nesta temporada.

Ele operou o tornozelo em 10 de março e desde então segue fora do plantel em recuperação.

Nosso parisiense @neymarjr ao lado dos médicos Rodrigo Lasmar, Pieter D’Hooghe e James Calder. ♥️💙💪 pic.twitter.com/Yl7gKq5Qaw — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) March 10, 2023

Quantas rodadas faltam para acabar o Campeonato Francês?

Já foram 28 rodadas, então agora faltam apenas dez rodadas para acabar a temporada do Campeonato Francês.

O Paris se mantém na liderança com vantagem perante o Olympique de Marseille. No entanto, o clube da capital parisiense tem demonstrado problemas dentro de campo - principalmente com a falta de Neymar - somando derrotas e empates nas últimas rodadas.

Na parte de baixo, lutam para não cair Auxerre, Troyes, Ajaccio e Angers.

Ainda não dá para saber o que Lionel Messi vai escolher para o seu futuro, mas dá para dizer que um possível retorno para o Barcelona é possível. O seu contrato com o PSG vai até julho deste ano e o argentino não indicou se irá renovar ou não.

Em entrevista coletiva, o vice-presidente do Barcelona, Rafael Yuste, confirmou que o clube conversa com Lionel Messi para falar do seu retorno, informou o portal UOL.

A volta de Lionel Messi seria a cereja do bolo, visto que o clube culé é o favorito a ganhar o Campeonato Espanhol este ano.

