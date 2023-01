Rennes x jogo do PSG hoje: onde vai passar ao vivo e horário - 15/01/2023

Saiba onde assistir ao jogo do PSG hoje. Foto: Reprodução C. Gavelle / PSG

Líder do Campeonato Francês com três pontos de vantagem, o jogo do PSG hoje vai ser contra o Rennes pela décima nona rodada neste domingo. A bola vai rolar às 16h45 (horário de Brasília) no Roazhon Park, onde ambas as equipes estão na parte de cima da tabela. Saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do PSG hoje ao vivo

O jogo do PSG hoje no Campeonato Francês terá transmissão do STAR+ às 16h45.

Sem transmissão na TV, o torcedor só pode assistir ao jogo do Rennes e PSG neste domingo através da plataforma de streaming Star +, disponível para assinantes com exclusividade.

Dá para sintonizar tanto pelo navegador como no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv. Quem não é assinante deve acessar o portal e obter o melhor pacote ao seu bolso.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul assistem à transmissão a partir das 15h45, em seu horário local.

Data: Domingo, 15 de janeiro de 2023

Horário: 16h45 (Horário de Brasília)

Onde assistir: Star +

Rennes x PSG

O Rennes perdeu para o Clermont na última rodada do Campeonato Francês, durante a semana. Mesmo com o resultado negativo ainda segue na parte de cima da classificação, em 4º lugar com 34 pontos contabilizando 10 vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

O triunfo no jogo deste domingo não dá uma nova posição ao Rennes, mas garante novos pontos para brigar nas próximas rodadas.

Provável escalação do Rennes: Mandanda; Truffert, Theate, Rodon, Traoré; Tait, Ugochukwu, Majer; Doku, Kalimuendo e Gouiri.

O PSG, entretanto, segue na liderança do Campeonato Francês com 47 pontos, conquistados em 15 vitórias, dois empates e uma derrota. O time parisiense vem de triunfo em cima do Angers dentro de casa, com vantagem de três pontos para o segundo colocado Lens.

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat; Soler, Danilo Pereira, Vitinha; Messi, Neymar e Mbappé.

PSG é o atual campeão francês

Na temporada passada, o Paris Saint-Germain conquistou o 10º título do Campeonato Francês.

O elenco terminou em primeiro lugar na classificação depois de 38 rodadas em pontos corridos, com 86 pontos conquistados em 26 vitórias, oito empates e quatro derrotas apenas com Lionel Messi, Neymar e Mbappé no elenco principal.

Na lista de maiores campeões franceses, o PSG está empatado com o Saint-Etienne, com 10 títulos cada. O elenco pode tornar-se o primeiro colocado na lista de vencedores da Ligue 1 se fechar a temporada na liderança e conquistar mais um título.

