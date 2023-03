Luxemburgo x Portugal: onde vai passar o jogo de Portugal hoje (26/03)

Com Cristiano Ronaldo em campo, Portugal vai jogar contra Luxemburgo neste domingo, às 15h45, pela segunda rodada do grupo J nas Eliminatórias da Eurocopa. O jogo de Portugal vai ser no Estádio de Luxemburgo, em Gasperich, e vai ter transmissão ao vivo no Brasil. Luxemburgo e Portugal juntam-se a Bósnia, Eslováquia, Islândia e Liechtenstein no grupo J da primeira fase.

Assistir jogo de Portugal hoje ao vivo

SporTV e o streaming GloboPlay vão transmitir o jogo de Portugal hoje em todo o Brasil. Torcedores podem sintonizar a emissora na TV fechada e assistir do conforto do sofá em casa.

O canal está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, enquanto o serviço de streaming GloboPlay só pode ser acessado por assinantes. Acesse o site (globoplay.globo.com) e obtenha o melhor pacote ao seu bolso.

Cristiano Ronaldo vai jogar?

Ao que tudo indica Cristiano Ronaldo será titular no jogo deste domingo contra Luxemburgo. No confronto passado contra Liechtenstein o craque entrou em campo e marcou dois gols.

Hoje, Cristiano vai jogar ao lado de João Felix e Bruno Fernandes, seu antigo companheiro no Manchester United.

Luxemburgo: Anthony Moris; Gerson, Chanot, Bohnert, Pinto; Borges Sanches, Christopher Martins, Barreiro, Sinani; Olesen e Gerson Rodrigues.

Portugal: Rui Patrício; Danilo Pereira, Rúben Dias, Gonçalo Inácio; João Palhinha, Cancelo, Guerreiro, Bernardo Silva; Bruno Fernandes, João Felix Cristiano Ronaldo.

Treino antes da viagem ✅ Próxima paragem: Luxemburgo! #VesteABandeira 🎟️ Garante já o teu bilhete para o próximo jogo em Portugal: https://t.co/crwK8OnS0k pic.twitter.com/HYPa9wcjAZ — Portugal (@selecaoportugal) March 25, 2023

Classificação do Grupo J nas Eliminatórias

Portugal e Bósnia dividem a liderança do grupo J após a primeira rodada das eliminatórias. Os portugueses estrearam com vitória diante do Liechtenstein, enquanto os bósnios superaram os islandeses.

Eslováquia e Luxemburgo empataram e, por isso, somaram apenas um ponto cada. A segunda rodada dará a emoção necessária para os competidores.

Islândia e Liechtenstein não pontuaram.

GRUPO J

1 Portugal - 3 pontos

2 Bósnia - 3 pontos

3 Eslováquia - 1 ponto

4 Luxemburgo - 1 ponto

5 Islândia - 0 pontos

6 Liechtenstein - 0 pontos

Qual é o próximo jogo de Portugal?

Após o duelo contra Luxemburgo, a seleção de Portugal volta a jogar futebol em junho deste ano, na terceira rodada das eliminatórias da Eurocopa.

O confronto da vez será contra a Bósnia, no dia 17 de junho, sábado, às 15h45, com estádio ainda a ser definido pela UEFA e a entidade portuguesa. Os resultados neste domingo podem definir o caminho das seleções.

