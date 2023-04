Bruno Mezenga ;e um personagem em O Rei do Gado e nome do atleta do Água Santa - Foto: Reprodução/Rede Globo

Memes do Palmeiras na derrota para o Água Santa na final do Paulistão 2023

O Água Santa derrotou o Palmeiras por 2 x 1 a neste domingo, 2 de abril, no primeiro jogo da final do Paulistão 2023. Na web, a vitória do time sob o Alviverde rendeu uma série de memes. Veja os melhores, inclusive com Bruno Mezenga - em homenagem ao jogador que fez o dois gols da partida.

vai todo mundo pra puta que pariu principalmente a sociedade esportiva palmeiras pic.twitter.com/7CLbCjb1Xz — gabyzinhaˢᵉᵖ 🇮🇹 em abstinência do palmeiras (@rubbygabrielly) April 2, 2023

BRUNO MEZENGA BROCOU 2 NO PALMEIRAS APENAS ELE, O REI DO GADO pic.twitter.com/IeRejaY7e2 — memes futebolisticos. - vito (@Mfutebolisticos) April 2, 2023

APENAS AGUA SANTA FOI CAPAZ DE PARAR O PACTO pic.twitter.com/Fxn2EX4Zcb — memes futebolisticos. - vito (@Mfutebolisticos) April 2, 2023

Água Santa 1 x 0 Palmeiras. Gol de Bruno Mezenga. pic.twitter.com/cW4X5bOBiO — André Serret (@andre_serret) April 2, 2023

AGUA SANTA pic.twitter.com/O1Q3Y5tmvQ — Loucos do Bando (@loucosdobandoo) April 2, 2023

BRUNO MEZENGA JÁ É ÍDOLO NO FLAMENGO E NO ÁGUA SANTA KKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/emM0yM1Xh3 — jpᶜʳᶠ (@wolfkickss) April 2, 2023

O jogo final será no próximo domingo, dia 9 de abril.

