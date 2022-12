A Argentina pode ser eliminada hoje da Copa se perder para a Croácia?

Entenda o cenário da Argentina na Copa do Mundo do Catar com o duelo nesta terça-feira, 13 de dezembro, contra a Croácia na semifinal

Nesta terça-feira, 13 de dezembro, as seleções de Argentina e Croácia se enfrentam na primeira partida da semifinal na Copa do Mundo do Catar às 16h (Horário de Brasília). Em partida única e decisiva, a Argentina pode ser eliminada hoje da Copa se perder para os croatas?

Argentina pode ser eliminada hoje se perder?

Se perder para a Croácia, a Argentina está eliminada da Copa do Mundo no Catar. Porém, antes de se despedir do país, a seleção jogará pelo terceiro lugar.

Por se tratar de uma fase eliminatória, a seleção argentina estará fora da briga pelo título mundial. No entanto, como é a última etapa antes da decisão, ainda poderá participar do terceiro lugar com o também perdedor da outra semifinal.

A Argentina coleciona dois títulos da Copa do Mundo. Se vencer segue na busca pelo tricampeonato, mas se perder está fora e terá que se contentar com a medalha de bronze.

Na fase de grupos, avançou em primeiro lugar com seis pontos, derrota para a Arábia Saudita e vitória contra México e Polônia. Nas oitavas derrotou a Austrália e nas quartas ganhou da Holanda nos pênaltis.

Como funciona a disputa para o terceiro lugar?

Na semifinal, os dois perdedores não vão embora com as mãos vazias do Catar. No sábado, eles terão a oportunidade de lutar pela medalha de bronze, além do terceiro lugar na classificação geral da competição.

O chaveamento da Copa do Mundo é diferente de competições como a Libertadores ou até mesmo a Champions League, organizada pela UEFA. No torneio da FIFA, as seleções que perderem a semifinal vão brigar pela terceira posição.

A primeira vez que a disputa pela medalha de bronze aconteceu foi em 1934. Não há um motivo em especial do porque as seleções jogam o terceiro lugar. Ela serve apenas como uma espécie de "recompensa" por todo o esforço.

Enquanto o perdedor entre Argentina e Croácia estará de um lado, França ou Marrocos poderão jogar no sábado.

Sábado (17 de dezembro):

Argentina/Croácia x França/Marrocos - 12h (Horário de Brasília)

Estádio Internacional Khalifa

Quem a Argentina pode pegar na final?

Se avançar para a final, a Argentina pode enfrentar França ou Marrocos. A partida decisiva está marcada para o próximo domingo, 18 de dezembro às 12h (horário de Brasília) no Estádio Lusail.

De um lado da chave, a seleção argentina vai brigar com a Croácia na semifinal. Do outro lado, os franceses disputarão com o Marrocos, classificado pela primeira vez na história.

Tudo vai depender dos resultados nos confrontos. Argentina busca o seu segundo título, enquanto a Croácia quer o primeiro assim como Marrocos.

Já a França busca o seu terceiro troféu de Copa do Mundo.

