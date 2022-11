Messi vai jogar hoje contra a Polônia? Escalação da Argentina na Copa

Clima de decisão no jogo da Argentina na Copa do Mundo do Catar. Nesta quarta-feira, 30 de novembro, a seleção argentina enfrenta a Polônia pela última rodada do grupo C em busca da classificação até as oitavas. Messi vai jogar hoje na escalação? Do que os hermanos precisam para avançarem?

Messi vai jogar hoje contra a Polônia na Copa?

Sim, Messi vai jogar hoje na Argentina contra a Polônia na Copa do Mundo no Catar. O duelo é válido pela terceira e última rodada do grupo C nesta quarta-feira.

Camisa 10 da Argentina, Lionel Messi está praticamente confirmado na escalação desta quarta-feira contra a Polônia. O clima de final vai tomar conta dos jogadores principalmente porque o elenco sul-americano pode ser eliminado da competição.

Em segundo lugar no grupo com 3 pontos conquistados em uma vitória e uma derrota, os hermanos precisam vencer os poloneses para garantirem lugar nas oitavas do Mundial. Se perder, aí se despede do Catar.

O encontro com a Polônia também vai marcar o embate entre Robert Lewandowski e Lionel Messi.

Assista ao gol de Messi contra o México na segunda rodada.

⚽️🇦🇷 Gol de Messi a Mexico por em Mundial Qatar 2022. pic.twitter.com/vtaiCqK5GO — 𝑺𝒘𝒆𝒆𝒕 𝑹𝒊𝒗𝒆𝒓 𝑮𝒐𝒂𝒍𝒔 ⚽️ (@GoalsRiver) November 27, 2022

Escalação da Argentina para o jogo de hoje

A escalação da Argentina para o jogo de hoje contra a Polônia deve ser a mesma do compromisso passado, na vitória contra o México pela segunda rodada.

Na linha de frente pelo ataque, Lionel Messi deve ficar ao lado de Di Maria e Lautaro Martínez.

O treinador da Argentina, Lionel Scaloni, perdeu os jogadores Nicolás González e Joaquín Correa, antes mesmo da Copa do Mundo começar por séries lesões. Ambos os atletas voltaram para o seu país para realizarem uma série de tratamentos e fisioterapia.

Provável escalação da Argentina: Martínez; Montiel, Otamendi, Lisandro Martínez, Acuña; Rodríguez, Rodrigo de Paul, Mac Allister; Di María, Lionel Messi e Lautaro Martínez.

Argentina pode ser eliminada hoje?

Sim, existe a possibilidade da Argentina ser eliminada da Copa hoje contra a Polônia. Em confronto decisivo pela terceira rodada, os argentinos precisam da vitória nesta quarta-feira para evitar a eliminação na fase de grupos.

O cenário da Argentina não é tão simples quanto parece. Segundo lugar no grupo com três pontos, os hermanos precisam vencer o jogo desta quarta-feira, pela última rodada, para se classificar até as oitavas. Em caso de derrota, serão eliminados.

Existe também o caso do empate. Em caso de igualdade entre Argentina e Polônia, aí os argentinos precisam torcer por um empate entre Arábia Saudita e México, ou se os mexicanos não vencerem os árabes por até dois gols na diferença. O principal resultado é que a Arábia não pode ganhar o seu jogo.

