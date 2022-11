Horário do jogo da Argentina hoje e Polônia na Copa do Mundo com Messi x Lewandowski

Em busca da vaga nas oitavas da Copa do Mundo, a Argentina enfrenta a Polônia nesta quarta-feira, 30 de novembro, pela última rodada do grupo C. Com clima de final nas arquibancadas, o jogo da Argentina hoje vai começar às 16h (Horário de Brasília), no Estádio 974. Como assistir e as informações estão no texto a seguir.

Horário do jogo da Argentina hoje na Copa

Acerte o relógio torcedor, o jogo da Argentina hoje vai ser às 16h (horário de Brasília), diretamente de Doha, no Catar, no Estádio 974.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e Fernando de Noronha precisam ficar atentos com a diferença no horário de Brasília.

No Catar, a partida será à noite, já que a diferença entre o país árabe e o Brasil é de 6 horas.

Onde vai ser o jogo da Argentina hoje na Copa?

O jogo da Argentina hoje vai ser no Estádio 974, localizado em Doha, no Catar, contra a Polônia. Com capacidade para 44 mil torcedores, o espaço estará lotado com torcedores argentinos, fanáticos e apaixonados por sua seleção.

O Estádio 974 foi construído com contêineres certificados com elementos modulares de aço, para levar a ideia de sustentabilidade ao máximo na Copa do Mundo do Catar.

O conceito vem de Fenwick Iribarren Architects.

Como assistir jogo da Argentina hoje

Para assistir ao jogo da Argentina hoje na Copa do Mundo, o torcedor tem diferentes opções:

Globo - TV aberta

SporTV - canal pago

GloboPlay - streaming e site oficial

portal GE - site de notícias de graça

FIFA+ - streaming ou site

Canal do Casimiro - youtube ou twitch

Na Globo, a emissora transmite a partida para todo o Brasil ao vivo e de graça. Luis Roberto é quem narra a partida ao lado de Roger Flores, Caio Ribeiro e Sálvio Spinola. Também dá para assistir no SporTV, canal disponível em operadoras de TV por assinatura com narração de Luiz Carlos Jr e comentários de Paulo Vinicius Coelho, Grafite e Sandro Meira Ricci.

Para assistir online, é só sintonizar o GloboPlay, com sinal aberto também para quem não é assinante. O torcedor deve acessar o site (www.globoplay.globo.com), se inscrever na Conta Globo ou entrar com a sua conta do Facebook, Apple ou Google, e escolher a transmissão da Globo ao vivo.

Outro caso é acompanhar de graça e ao vivo no site do GE (www.ge.globo.com).

Se preferir, pode curtir tudo direto do site da FIFA+, com sinal 100% aberto entre todos os jogos para os brasileiros, uma forma de testar o serviço de streaming. É só sintonizar o site (www.fifa.com), se inscrever e curtir.

A novidade da temporada fica por conta do Canal do Casimiro, disponível com um jogo por dia pelo Youtube ou também na Twitch. Ambas as opções são gratuitas.

Escalação da Argentina hoje

Lionel Scaloni, treinador da Seleção da Argentina, perdeu os atletas Nicolás González e Joaquín Correa, ambos por lesões antes da Copa do Mundo começar.

Para o jogo desta quarta-feira, a escalação deve ser a mesma da última partida, contra o México. Di Maria, Messi e Lautaro formam a linha de frente, enquanto a defesa deve ter Montiel, Otamendi, Lisandro Martínez e Acuña.

Provável escalação da Argentina: Martínez; Montiel, Otamendi, Lisandro Martínez, Acuña; Rodríguez (Enzo Fernández), Rodrigo de Paul, Mac Allister; Di María, Lionel Messi e Lautaro Martínez.

