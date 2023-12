Mundial de Clubes 2023 tem dois jogões nesta sexta-feira

Quatro times disputarão as quartas de final do Mundial de Clubes na Arábia Saudita nesta sexta-feira, 15 de dezembro, em confrontos marcados para às 11h30 e 15h (de Brasília). O León, do México, vai enfrentar o Urawa Reds, do Japão, enquanto o Al Ittihad entra em campo contra o Al Ahly, do Egito.

Quem vencer hoje avança para a semifinal, e quem perder dá adeus a competição. Como todas as fases do Mundial de Clubes são disputadas em partida única, em caso de empate começa a prorrogação e, se necessário, a cobrança de pênalti definirá os vencedores.

Veja como assistir o Mundial de Clubes 2023:

Assistir León x Urawa Reds - Mundial de Clubes 2023

O mexicano León, campeão da Champions League CONCACAF, enfrentará o Urawa Reds, vencedor da AFC Liga dos Campeões, nesta sexta, 15 de dezembro, às 11h30 (de Brasília), no Estádio Prince Abdullah al-Faisal. O jogo tem transmissão do CazéTV no Youtube, Globoplay e FIFA+.

O León, do técnico Nicolás Larcamón, foi fundado em 1944, mas disputará pela primeira vez a competição intercontinental em 2023. Eliminado nas quartas de final da Liga Mexicana para o Club América, o León chega focado para disputar as quartas de final.

Para o duelo desta sexta, o técnico do León vai escalar o time com o goleiro Cota; Ramírez, Tesillo, Bellón, Frías, Moreno; Fernández, Ambríz, José Rodríguez; Viçnas e Alvarado.

Do outro lado, o Urawa Reds, do Japão, chega para disputar o torneio mais importante do calendário após vencer o Al Hilal, de Neymar, na final da Champions da Ásia na última temporada. O técnico Rafał Janas deverá manter todos os titulares para o jogo de estreia.

Para o duelo desta sexta, o Urawa terá o goleiro Nishikawa; Ohata, Scholz, Iwanami, Ogiwara; Yasui, Iwao, Schalk; Panya, Koizumi e Linssen..

Transmissão Al Ahly x Al Ittihad - Mundial de Clubes 2023

O Al Ahly, vencedor da CAF Liga dos Campeões, vai enfrentar nesta sexta-feira o Al Ittihad, representante do país, às 15h, horário de Brasília, no Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá. As plataformas CazéTV no Youtube, Globoplay e FIFA+ vão transmitir o duelo.

Com Benzema, Kanté, Fabinho, Romarinho e o goleiro Marcelo Grohe no elenco e o técnico Marcelo Gallardo, o Al Ittihad é um dos favoritos ao título. Na primeira rodada, o elenco saudita venceu o Auckland City por 3 a 0, na última terça-feira.

O Al Ittihad entrará em campo na sexta com o goleiro Grohe; Muhannad Shenqeeti; Hegazy, Kadesh, Zakaria Hawsawi; Kanté, Fabinho, Faisel Al-Ghamdi; Coronado, Romarinho e Benzema.

Já o Al Ahly, do Cairo, no Egito, conquistou a vaga na competição intercontinental após vencer a Liga dos Campeões da CAF, no continente africano. Na edição passada, o Al Ahly venceu o Auckland City na primeira rodada, passou pelo Seattle Sounders nas quartas de final, perdeu para o Real Madrid na semifinal e ficou em 4º lugar após a derrota para o Flamengo.

O técnico Marcel Koller vai escalar o Al Ahly com o goleiro Mohamed El-Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Maaloul; Dieng, Marwan Attia, Magdy; Tau, Kahraba e Hussein El Shahat

Quando é a estreia do Fluminense no Mundial?

O Fluminense estreia no Mundial de Clubes na próxima segunda-feira, 18 de dezembro, contra o Al Ahly ou o Al Ittihad na semifinal. O Tricolor das Laranjeiras espera o resultado das quartas de final para conhecer o seu primeiro adversário no torneio.

Campeão da Libertadores, o time brasileiro tem a vantagem de começar jogando na semifinal do campeonato.

Fernando Diniz, técnico do Fluminense, selecionou 23 jogadores para defender o Tricolor na Arábia Saudita, dentre eles Germán Cano, Felipe Melo, Keno, John Kennedy, o goleiro Fábio, Jhon Arias, PH Ganso, Nino e André. Não há baixas por lesões, mas Lelê e Léo Fernandez, presentes da lista da Libertadores, ficaram fora por escolha do treinador.

Esta é a primeira vez do Fluminense na competição. Se vencer segue para a final, mas a derrota levará o time para a briga do terceiro lugar.

Semifinal:

Fluminense x Al Ahly ou Al Ittihad

Data: segunda-feira, 18/12 às 15h (de Brasília)

Local: Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá

Onde assistir: Globo, CazéTV no Youtube e Globoplay

Leia: Pode ficar de fora? O que o Brasil precisa para se classificar na Copa

Quando o Manchester City estreia?

Estreante no Mundial, o inglês Manchester City vai jogar na terça-feira, 19 de dezembro, contra Club León ou Urawa Red na semifinal. O jogo tem início às 15h, horário de Brasília, no Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá.

Como venceu a Champions League, o City só começa a jogar na semifinal, assim como o Fluminense. Enquanto se prepara para entrar em campo, aguarda o resultado das quartas de final entre os mexicanos e os japoneses.

Esta é a primeira vez que o City vai jogar o Mundial de Clubes. Na temporada passada, o elenco inglês venceu a sua primeira Liga dos Campeões ao derrotar a Inter de Milão. Para o confronto, Pep Guardiola não terá Haaland e Kevin De Bruyne, duas peças importantes no plantel.

Semifinal:

Club León ou Urawa Reds x Manchester City

Data: terça-feira, 19/12 às 15h (de Brasília)

Local: Estádio King Abdullah Sports City, em Jidá

Onde assistir: Globo, CazéTV no Youtube e Globoplay

Que dia vai ser a final do Mundial 2023?

A final do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA vai ser na sexta-feira, 22 de dezembro, entre os dois ganhadores da semifinal no Estádio King Abdullah Sports City. O jogo tem início às 15h, horário de Brasília, com transmissão da TV Globo, CazéTV, FIFA+ e Globoplay ao vivo.

O Estádio King Abdullah Sports City, localizado em Jidá, na Arábia Saudita, tem capacidade para receber 62.345 torcedores, de acordo com informações da FIFA. Inaugurado por autoridades sauditas em 2014, é o maior estádio da cidade e o segundo maior do país. É conhecido por ser a casa do Al Hilal e o Al Ittihad em competições nacionais e internacionais.

Jogada em partida única, a prorrogação é o primeiro critério de desempate caso as duas equipes não saiam do zero a zero. Se nada mudar, aí os pênaltis vão definir quem leva a tão desejada taça para casa, além da premiação em US$ 5 milhões (o mesmo que R$ 24,6 milhões).