Napoli x Udinese: onde assistir na TV e horário ao vivo – 19/03/2022

Buscando a liderança do Campeonato Italiano, Napoli entra em campo neste sábado contra a Udinese

Neste sábado, Napoli e Udinese entram em campo pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, a partir das 11h, jogando no Estádio Diego Armando Maradona, em Napoli, na Itália. Confira a seguir as principais informações de onde assistir Napoli x Udinese ao vivo hoje.

O elenco do Napoli venceu o Verona no último fim de semana jogando fora de casa, enquanto o time da Udinese empatou com a Roma.

Onde assistir Napoli x Udinese

A partida de Napoli e Udinese vai passar ao vivo hoje no canal ESPN 4, pela TV paga, a partir das 11h, no horário de Brasília.

O canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Já o Star +, serviço de streaming, também disponibiliza a transmissão do jogo de hoje. A plataforma pode ser encontrada para assinatura através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Escalações de Napoli x Udinese

Sem jogar nenhuma outra competição desde que foi desclassificado pelo Barcelona da Liga Europa, o Napoli pode concentrar-se 100% no Campeonato Italiano a partir de agora. Em segundo lugar com 60 pontos, o time napolitano tem a oportunidade de assumir a liderança provisoriamente se vencer o jogo deste sábado.

Provável Napoli: Ospina; Mário Rui, Koulibaly, Rrahmani, Di Lorenzo; Fabian Ruiz, Lobotka, Anguissa; Insigne, Osimhein, Politano

Enquanto isso, a Udinese vem em décimo quarto lugar com 30 pontos, ou seja, venceu seis partidas, empatou doze e perdeu outras nove em toda a temporada italiana. O elenco não perde um jogo por quatro rodadas e, por isso, quer manter o seu bom desempenho para conquistar mais três pontos e subir na classificação.

Provável Udinese: De Silvestri; Rodrigo Becão, Pablo Marí, Zoegelaar; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Beto, Deulofeu

Napoli x Udinese Último jogo

A última vez que Napoli e Udinese se enfrentaram aconteceu em 20 de setembro de 2021, nesta mesma temporada, pela quarta rodada do Campeonato Italiano.

Por 4 a 0, o time do Napoli goleou o rival jogando fora de casa com gols de Osimhein, Lozano, Rrahmani e Koulibaly.

A seguir no vídeo, confira como foi o último jogo.

Jogos da rodada no Campeonato Italiano

Pela 29ª rodada do Campeonato Italiano, nove partidas serão realizadas neste fim de semana, pela sexta-feira até o domingo com transmissão ao vivo.

Sassuolo 4 x 1 Spezia

Genoa 1 x 0 Torino

Napoli x Udinese – 11h

Inter de Milão x Fiorentina – 14h

Cagliari x Milan – 16h45

Venezia x Sampdoria – 08h30 (Domingo, 20/03)

Empoli x Verona – 11h (Domingo, 20/03)

Juventus x Salernitana – 11h (Domingo, 20/03)

Roma x Lazio – 14h (Domingo, 20/03)

Bologna x Atalanta – 16h45 (Domingo, 20/03)

