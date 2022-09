New York City FC x NY Red Bulls: onde assistir hoje e horário (17/09)

Tem clássico na MLS hoje! Pela 36ª rodada da competição norte-americana, as equipes de New York City FC x NY Red Bulls se enfrentam neste sábado, 17 de setembro, às 14h (Horário de Brasília), pela Conferência Leste, no Yankee Stadium, na cidade de Nova York. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir ao jogo de hoje.

O elenco do New York vem na quarta posição com 46 pontos, enquanto o Red Bull se mantém na terceira posição com 50 pontos conquistados.

Onde assistir New York City FC x NY Red Bulls hoje

O clássico do futebol norte-americano será transmitido na DAZN, serviço de streaming, às 14h (Horário de Brasília), para todos os estados do país.

Sem qualquer tipo de transmissão na TV, a única opção de assistir ao confronto na MLS hoje vai ser na DAZN, serviço de streaming responsável pela exclusividade da competição na temporada.

Para o torcedor que é assinante da plataforma, basta acessar com e-mail e a senha através do aplicativo, seja pelo celular, tablet, computador no site ou pela smart TV, se o aparelho for compatível. Para aquele torcedor que quer se tornar membro da plataforma, o valor é de R$ 19,90 ao mês.

New York City FC x NY Red Bulls:

Horário: 14h (Horário de Brasília)

Local: Yankee Stadium, na cidade de Nova York

Onde assistir New York City FC x NY Red Bulls hoje: DAZN

Prováveis escalações de New York City FC x NY Red Bulls

Os anfitriões sofrem com as baixas de Parks, Alfredo Morales e Alexander Callens.

Provável escalação do New York City FC: Johnson; Chanot, Thiago Martins, Amundsen, Tinnerholm; Acevedo, Haak, Andrade, Moralez; Gabriel Pereira e Magno.

Aos visitantes, Ngoma e Marucci são os desfalques por lesões.

Provável escalação do NY Red Bulls: Coronel; Long, Nealis, Reyes; Duncan, Edelman, Yearwood, Tolkin; Jr, Morgan e Kilmala.

Histórico de New York City FC x NY Red Bulls

Em toda a história do futebol norte-americano, as equipes de New York City FC e New York Red Bulls se enfrentaram por 23 oportunidades, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt.

O clássico tem a vantagem do Red Bulls com 13 vitórias, total de três empates e 7 triunfos ao clube azul. No quesito gols, o Red Bulls também leva a melhor em 43 diante de 23 dos adversários de New York FC.

A última partida entre as equipes foi realizada em 17 de julho de 2022, pela 23ª rodada da MLS, na temporada atual, com a vitória do New York City FC por 1 a 0, fora de casa.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre os times.

NEW YORK CITY VENCE NY RED BULLS EM DÉRBI QUENTE, COM GOLAÇO DE CASTELLANOS E FINAL MALUCO NA MLS Todo o esporte AO VIVO da ESPN disponível também no Star+! Assine já! http://dis.la/StarPlus_YT_BR E o melhor do jornalismo esportivo, com vídeos e notícias exclusivas, você acompanha no https://www.espn.com.br/ #MelhoresMomentos #MLS #NewYork

Últimos jogos:

Na última quarta-feira (14/09), o New York City FC venceu o Atlas na final da Campeones Cup por 2 a 0, jogando em casa, para garantir o título no embate.

Já o NY Red Bulls venceu o New England no último sábado (10/09) por 2 a 1, em casa, pela 35ª rodada da MLS na temporada.

+ Quando é o sorteio da Copa do Brasil? sorteio mando de campo da final