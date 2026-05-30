Futebol

Onde vai passar o jogo do Grêmio x Corinthians hoje e as escalações

Jogo acontece na Arena do Grêmio

Escrito por Anny Malagolini
Fotos de Rodrigo Coca/Agência Timão visita o Grêmio neste sábado - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinhtians

Neste sábado, 30 de maio, Corinthians e Grêmio entram em campo pela 18ª rodada do Brasileirão. A partida acontece na Arena, em Porto Alegre,. A TV Globo na TV aberta e Premiere vão transmitir o jogo do Corinthians, a partir das 17h30.

Como assistir o jogo Corinthians ao vivo

O jogo do Corinthians e Grêmio neste sábado, dia 30, terá transmissão da TV Globo e do Premiere. Na tV aberta, a transmissão é para os estados do Rio Grande do Sul e para boa parte da rede nacional. A transmissão inclui Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal.

1) Assistir o jogo do Corinthians na Globoplay

A plataforma de streaming fará a retransmissão do que estiver passando na emissora no estado de São Paulo. É possível assistir tanto no site www.globoplay.globo.com como no aplicativo em dispositivos móveis como celular, tablet e smartv. Clique em ‘Entrar’, localizado no menu superior e na sequência digite o seu login e a senha, dê ‘entrar’ assim que digitar.

Em seguida, vá até o menu principal e escolha a opção ”Agora na TV”.

2) Acesse o aplicativo do Premiere ou do Globoplay no celular, Smart TV, tablet ou computador. Também é possível assistir pelo site oficial do Premiere. Faça login com sua conta Globo vinculada à assinatura do Premiere. Caso tenha contratado o serviço por uma operadora (Claro, SKY, Vivo e outras), utilize os dados da operadora para liberar o acesso.

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Prováveis escalações de Grêmio e Corinthians

O técnico Luís Castro terá dificuldades para montar a equipe, principalmente no setor defensivo. O lateral Weverton está servindo sua seleção, enquanto Pavon e Luis Eduardo seguem em tratamento de lesões musculares. Outra dúvida é Arthur, que ainda não tem presença confirmada entre os titulares.

Provável time: Thiago Beltrame; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Viery e Pedro Gabriel; Leo Pérez, Arthur (Noriega) e Gabriel Mec (Braithwaite); Amuzu, Carlos Vinicius e Enamorado (Tetê).

Do lado corintiano, Fernando Diniz deve escalar a equipe principal, mas precisará mexer no ataque. Memphis Depay e Jesse Lingard não estarão disponíveis para a partida, abrindo espaço para Kaio César, que agradou nas últimas oportunidades e surge como favorito para começar jogando.

Provável time: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André (André Carrillo), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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