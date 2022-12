Newcastle x Bournemouth: horário e transmissão ao vivo (20/12/22)

Com o fim da Copa do Mundo e a vitória da Argentina, as competições no futebol estão de volta. Nesta terça-feira, 20 de dezembro, Newcastle x Bournemouth se enfrentam nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa no St James park, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Onde assistir e todos os detalhes você confere no texto a seguir.

Horário do jogo do Newcastle x Bournemouth hoje

A partida entre Newcastle x Bournemouth vai começar às 16h45 (horário de Brasília) na Copa da Liga Inglesa nesta terça-feira, 20 de dezembro de 2022.

O torcedor que mora nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vão acompanhar o pontapé inicial a partir das 15h45, no horário local.

Como assistir Newcastle x Bournemouth hoje?

O jogo do Newcastle x Bournemouth vai ser transmitido da ESPN e Star +, a partir das 16h45 (horário de Brasília) ao vivo para todos os estados do país.

O canal está disponível somente em operadoras de TV por assinatura, ou seja, apenas quem tem o canal pago entre a Sky, Claro, Oi e a Vivo é que pode acompanhar a partida na Copa da Liga Inglesa hoje de maneira exclusiva.

Outra opção é assistir no Star +, plataforma de streaming disponível no site (www.starplus.com) como também no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

Notícias dos times

Antes da temporada ser paralisada, o Newcastle chegou até o terceiro lugar da tabela no Campeonato Inglês com 30 pontos, conquistados em oito vitórias, seis empates e uma derrota apenas, desempenho surpreendente do elenco dentro e fora de casa. Já na Copa da Liga Inglesa o clube passou pelo Crystal Palace na terceira fase nos pênaltis.

Do outro lado, o Bournemouth chegou até aqui depois de ganhar do Everton por 4 a 1 no tempo regular. O elenco vermelho disputa a primeira divisão do futebol inglês, ocupando a 14ª posição com 16 pontos, contabilizados em quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas no total da temporada.

Provável escalação do Newcastle: Pope; Burn, Botman, Schar, Trippier; Willock, Bruno Guimarães, Longstaff; Murphy, Wilson e Almirón.

Provável escalação do Bournemouth: Travers; Smith, Rothwell, Senesi, Fredericks; Lerma, Tavernier, Cook, Billing; Moore e Solanke.

