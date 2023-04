O Bruno Henrique vai jogar hoje? Veja a escalação do Flamengo

Desde junho de 2022 longe dos gramados, o atacante Bruno Henrique está relacionado para o clássico deste domingo (09), contra o Fluminense, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu a primeira partida por 2 a 0 e tem vantagem sobre o rival. Veja o que sabemos.

VEJA: Qual canal vai transmitir jogo do Fluminense x Flamengo

O Bruno Henrique vai jogar a final do Flamengo?

Recuperado e treinando com o restante do elenco desde o início de março de 2023, Bruno Henrique está finalmente relacionado para uma partida e com condições de jogo. Sua volta, seja no banco ou atuando no gramado, será em uma final de campeonato contra o arquirrival do clube o qual defende.

O dia 15 de junho de 2022 está marcado na carreira do camisa 27 do rubro-negro. Contra o Cuiabá, pela 12ª rodada do Brasileirão o atacante teve uma lesão multiligamentar no joelho direito e foi operado. Passaram-se 298 dias desde o ocorrido até hoje.

Na Supercopa do Brasil, realizada em janeiro e no Mundial de Clubes que aconteceu em fevereiro, BH foi relacionado. Porém, o atleta ainda estava sob tratamento e não poderia jogar.

Bruno Henrique chegou ao Fla em 2019. Por lá, empilhou troféus. Ao todo, já venceu 11 títulos pelo time da Gávea. Entre eles, as conquistas da Libertadores em 2019 e 2022. Pelo Mais Querido, atuou em 186 partidas, balançou as redes 79 vezes e deu 45 assistências.

No último sábado (08), em vídeo divulgado pela FlaTV no YouTube, que contém mais de 20 minutos sobre a recuperação do atacante, BH, comentou sobre sua lesão: "Sempre que eu pensava em desistir, o pessoal da fisioterapia, os médicos, minha família e todo mundo que me acompanhou de perto, pensavam igual: Isso vai passar".

"Vou falar a verdade pelos meus filhos. Estou vendo agora que você está me mostrando (lance que gerou a lesão de Bruno Henrique). Desde a lesão, eu não revivi esse momento. Só eu sei o que eu passei, eu levantei ainda e senti meu joelho falso, frouxo e ali eu tinha a convicção que eu tinha machucado".

Qual é a escalação do Flamengo para hoje?

O Flamengo vem de derrota. Na quarta-feira (05), os comandados de VP enfrentaram o Aucas (EQU), pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O placar final foi de 2 a 1 para os equatorianos.

No primeiro jogo da final, o torcedor rubro-negro teve uma surpresa quando viu o time titular. Gabigol iniciou o clássico no banco de reservas. O camisa 10 entrou somente na segunda etapa.

Para a partida de hoje, um provável time escalado por Vitor Pereira deve vir com: Santos; Fabrício Bruno, David Luiz, Léo Pereira (Filipe Luís), Varela, Gerson, Thiago Maia, Ayrton Lucas, Matheus França, Everton Cebolinha e Pedro.

Que horas é a final do Campeonato Carioca?

Flamengo e Fluminense disputarão a taça de campeão estadual do Rio de Janeiro neste domingo a partir das 18h (horário de Brasília). Será a 4ª final consecutivas que Fla e Flu medirão forças para conseguir o título. Em 2020 e 2021 o Mengão levou a melhor. No ano passado, o troféu do Cariocão ficou com o time de guerreiros, que irão em busca do bicampeonato na noite de hoje.

No confronto de ida, realizado no dia 1°, o Flamengo, com o apoio da Nação, derrotou o time das laranjeiras por 2 a 0 e vem com vantagem para os 90 minutos finais.

Para ser campeão, o Fluminense precisa vencer por 3 ou mais gols de diferença. Um empate no valor agregado, a decisão será definida nos pênaltis.

Vale lembrar que o técnico Fernando Diniz, e o lateral-direito, Samuel Xavier, ambos do Flu, foram expulsos na primeira parte da decisão. Portanto, não poderão estar no Maracanã neste domingo.

Fluminense x Flamengo – Final do Campeonato Carioca de 2023 – Jogo da volta

Data: Domingo, 09 de abril.

Horário: 18h00 – Horário de Brasília

Local: Maracanã

Onde assistir a final do Campeonato Carioca?

Na TV aberta, a Band exibirá o clássico. Na TV por assinatura, a opção é o canal BandSports. No YouTube, o Flow Sport Club transmitirá o jogo com imagens e de graça.

No streaming o app BandPlay (disponível para IOS e Android) é outro caminho. O site da Band (www.band.uol.com.br) fecha o leque de possibilidades para assistir a grande final.